Tuca and Bertie | in arrivo una nuova serie dalla disegnatrice di BoJack Horseman

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Da quando ha iniziato il suo corso su Netflix nel 2014,si è imposta non sono come una delle migliorid’animazione in circolazione ma anche come uno dei titoli più apprezzati in assoluto per profondità e irriverenza. Di recente laanimata è stata rinnovata per una quinta stagione ma presto sulla piattaforma di streaming arriverà a farle compagnia una novità intitolataand. Laproduzione sarà creata da Lisa Hanawalt, che già aaveva conferito il suo inconfondibile stile d’animazione. Similmenteandsarà costituita da dieci episodi che seguiranno le vicende di due animali antropomorfi davvero particolari, due vicine di casa trentenni e un po’ spiantate: da una parte troviamo, unano spavalda e spensierata, e dall’altra, un’esemplare di passero ansiosa e sognatrice. La ...