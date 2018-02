: RT @VitoMancuso: Possono fermare Trump solo le autorità religiose ebraiche. Che siano loro a chiedere che Gerusalemme sia solo 'città della… - SPETTERINO : RT @VitoMancuso: Possono fermare Trump solo le autorità religiose ebraiche. Che siano loro a chiedere che Gerusalemme sia solo 'città della… - lecheey : RT @VitoMancuso: Possono fermare Trump solo le autorità religiose ebraiche. Che siano loro a chiedere che Gerusalemme sia solo 'città della… - ilfogliettone : RT @ilfogliettone: Due batoste per Trump: corte appello conferma stop a 'Muslim ban', Senato boccia piano immigrazione - -

"Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli" di chi acquista le: lo ha twittato Donald, dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di Giustizia di vietare i congegni che potenziano leaumentando il ritmo dei colpi.rinnova così l'a rafforzare i controlli sui requisiti necessari per poter acquistare un'arma, ad una settimana dalla strage nel liceo di Parkland, in Florida, in cui sono morte 17 persone.(Di mercoledì 21 febbraio 2018)