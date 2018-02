"Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli" di chi acquista le armi: lo ha twittato Donald Trump, dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di Giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo dei colpi. Trump rinnova così l'appello a rafforzare i controlli sui requisiti necessari per poter acquistare un'arma, ad una settimana dalla strage nel liceo di Parkland, in Florida, in cui sono morte 17 persone.(Di mercoledì 21 febbraio 2018)

