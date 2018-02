: Strage Florida, Trump ordina bando a potenziatori armi - SkyTG24 : Strage Florida, Trump ordina bando a potenziatori armi - SkyTG24 : #UltimOra #Trump ordina bando a potenziatori di armi in Florida #canale50 - NotizieIN : Trump: al bando 'potenziometri' di armi -

Dichiarare "illegali" i congegni che potenzianocome il 'bump stock'.Lo ha ordinato il presidente Usa,,che ha firmato un memorandum per il Dipartimento di giustizia per considerare fuori legge gli accessori che modificano un fucile semi-automatico in un'arma in grado di sparare fino a 90 colpi in 10 secondi: praticamente una mitragliatrice come quella usata nella strage di Las Vegas lo scorso ottobre. "Dobbiamo fare di più per proteggere i nostri ragazzi", ha dettodopo la strage nel liceo della Florida.(Di mercoledì 21 febbraio 2018)