Trasporti | Cascetta | Connettere Italia è grande progetto per logistica

meteoweb.eu

: Trasporti: Cascetta , Connettere l’Italia è un grande progetto per la logistica e la mobilità ma è anche un progett… - ferpress : Trasporti: Cascetta , Connettere l’Italia è un grande progetto per la logistica e la mobilità ma è anche un progett… - thexeon : Infrastrutture, Cascetta (RAM): “Sostenibilità trasporti obiettivo ultimo del… - bocognanir : RT @StradeAnas: L'#Italia registra record di investimenti in #trasporti e #infrastrutture raggiungendo quota 48 miliardi in quattro anni. N… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Roma, 21 feb. (AdnKronos) – “l’è unper lae la mobilità ma insieme è anche undi politica industriale per il Paese”. Ad affermarlo in una nota è Ennio, amministratore unico di Ram, Infrastrutture enell’ambito dell’iniziativa Connectivity sue infrastrutture organizzata a Roma da Fillea-Cgil e Filg-Cgil alla presenza del ministro delle Infrastrutture eGraziano Delrio.“Questa -sottolinea- è un’occasione importante per fare un bilancio del lavoro compiuto in questi anni e dei programmi e dei progetti che abbiamo incardinato conl’. Si tratta di un mix non solo di investimenti, ma anche di semplificazioni e incentivi per garantire la mobilità delle persone e delle merci, l’accessibilità alle diverse aree ...