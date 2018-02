Tim | Antitrust amplia procedimento fibra

Tim - blitz dell'Antitrust su progetto Cassiopea : Teleborsa, - L'Antitrust, coadiuvata dalla Guardia di Finanza, ha effettuato un'ispezione negli uffici del gruppo TIM . L'ispezione, secondo quanto si apprende da fonti vicino al dossier, rientra nell'...

Tim - blitz dell'Antitrust su progetto Cassiopea : L'Antitrust, coadiuvata dalla Guardia di Finanza, ha effettuato un'ispezione negli uffici del gruppo TIM . L'ispezione, secondo quanto si apprende da fonti vicino al dossier, rientra nell'ambito di un'...

Ispezioni Antitrust in uffici Tim : 15.43 Ispezione dell'Antitrust nella sede di Tim. Gli ispettori dell'Autorità, con il nucleo speciale della Guardia di Finanza, sarebbero al lavoro per acquisire elementi per verificare un eventuale abuso di posizione dominate sul progetto Cassiopea. Ora sospeso, il progetto Cassiopea riguarda gli investimenti in fibra nelle aree a fallimento di mercato. La verifica riguarda una possibile strategia per impedire ai concorrenti l'accesso al ...

Bollette telefono più care - l'Antitrust indaga sull'accordo fra Tim - Vodafone - Fastweb e Wind Tre : Non si arresta l'offensiva nei confronti degli operatori telefonici sulla vicenda delle Bollette a 28 giorni e ora coinvolge anche l'Antitrust. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ...

Bollette a 28 giorni : Antitrust avvia indagine su Tim-Vodafone-Fastweb-Wind 3 : La Guardia di Finanza ha eseguito ispezioni sugli operatori telefonici e anche presso la Assotelecomunicazioni di Roma - L'Antitrust ha avviato un'indagine su Tim, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e sull'...

Bollette a 28 giorni : l'Antitrust indaga su Tim - Vodafone - Fastweb e WindTre : Il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha ispezionato le sedi delle principali compagnie telefoniche e di Assotelecomunicazioni, per verificare l'esistenza di possibili intese non autorizzate tra operatori sulle tariffe, che...

Antitrust multa Vodafone e Tim per sms : 22.04 L'Antitrust ha multato per quasi 10 milioni complessivi Tim e Vodafone, accusate di abuso di posizione dominante sul mercato degli sms informativi aziendali. L'Antitrust ha concluso il 13 dicembre due distinti procedimenti istruttori, uno a carico di Vodafone Italia,l'altro di Telecom Italia Spa e della sua controllata Telecom Italia Sparkle. "In entrambi i casi,gli operatori" hanno adottato "condotte idonee a compromettere la capacità ...

Antitrust multa Tim e Vodafone per abuso di posizione dominante : in totale 10 milioni di Euro : Due nuove maxi multe per TIM e Vodafone da parte dell'Antitrust, colpevoli di aver abusato della loro posizione dominante nel settore degli SMS massivi. L'articolo Antitrust multa TIM e Vodafone per abuso di posizione dominante: in totale 10 milioni di Euro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.