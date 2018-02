Tesoro | il 28 febbraio 6 miliardi in asta BOT semestrali

Tesoro : lunedì 12 febbraio in asta BOT per 6 - 5 miliardi : 6,5 miliardi di BOT a 12 mesi. E' questa l'offerta del Tesoro che metterà in asta il prossimo 12 febbraio. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia , MEF, in una nota

Tesoro : lunedì 12 febbraio in asta BOT per 6 - 5 miliardi : Teleborsa, - 6,5 miliardi di BOT a 12 mesi. E' questa l'offerta del Tesoro che metterà in asta il prossimo 12 febbraio. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia , MEF , in una nota. Il 14 febbraio scadranno BOT a un anno per 6,54 miliardi.