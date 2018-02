Terremoto | Gentiloni | domani cdm prorogherà stato emergenza

Terremoto : Gentiloni - domani Cdm proroga stato emergenza : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – domani in consiglio dei ministri “prorogheremo le diverse norme dello stato di emergenza ” per il Terremoto . Lo ha detto il premier Palo Gentiloni a Pieve Torina dove ha partecipato alla riunione della cabina di coordinamento post sisma. “Questo ha dei risvolti vari sul piano economico oltre che sugli interventi più mirati sulla ricostruzione”. L'articolo Terremoto : Gentiloni , domani Cdm ...

Terremoto - Gentiloni : intervento Stato rilevante ma non basta : Roma, 9 feb. , askanews, Il centro italiano è Stato colpito da terremoti di 'gravità senza precedenti' di fronte ai quali 'abbiamo cercato di mettere in campo una attrezzatura rilevante , normativa e ...

Terremoto - Gentiloni : intervento Stato rilevante ma non basta : ... le istituzioni nazionali con quelle regionali e locali, insieme alle comunità, abbiamo un grande bisogno che anche il mondo dell'impresa accetti la sfida di investire in questi territori colpiti ...

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : l’emergenza è finita ma il cammino è ancora faticoso : “Abbiamo ancora un cammino davanti molto complesso e faticoso in cui gli aspetti dell’emergenza non sono più dominanti ma ci sarà una lunga strada da fare sulla via della ricostruzione“: lo ha dichiarato il premier Paolo Gentiloni in occasione dell’inaugurazione della nuova sala operativa regionale del Lazio della protezione civile in riferimento al Terremoto che ha colpito il Centro Italia . “Abbiamo dato una buona ...

Terremoto - Gentiloni : “Nei territori colpiti si torna a vivere - messe in campo misure senza precedenti” : “Io sono tranquillo sulle misure adottate per il Terremoto. Sono meno tranquillo sui ritardi e i tempi di realizzazione, sugli intoppi burocratici. Vi chiedo aiuto nel mettere in evidenza i tantissimi segnali di ripresa economica”: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in occasione della conferenza stampa di fine anno. “Mettiamo in luce i segnali di ripresa di vita. Non e’ solo un dovere di governo. ...