Tennis | ATP Marsiglia 2018 | Thomas Fabbiano | che beffa! Battuto in tre tie-break da Damir

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Marco Cecchinato ko al primo turno. Sconfitto in due set da Pablo Carreno Busta : Termina subito l’avventura di Marco Cecchinato nel tabellone principale di Rio de Janeiro, fuori al primo turno del torneo Sconfitto per 6-4 6-1 dallo spagnolo Pablo Carreno Busta. L’azzurro ha provato a giocarsela ma non ha potuto nulla contro la testa di serie numero 3 del seeding, in un match durato poco più di un’ora di gioco. L’unica presenza italiana a Rio rimane a questo punto quella di Fabio Fognini. Eppure la ...

Tennis - ATP Marsiglia 2018 : un grande Stefano Travaglia domina il francese Gaston e vola agli ottavi di finale : Prosegue a gonfie vele il percorso del nostro Stefano Travaglia nell’ATP di Marsiglia (Francia). Dopo aver superato le qualificazioni, l’azzurro ha sconfitto il francese Hugo Gaston con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 1 minuto di partita guadagnando l’accesso agli ottavi di finale dove affronterà il forte ceco Tomas Berdych (testa di serie n.4 del torneo). Nel primo set l’avvio dell’azzurro è subito convincente: ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : vittoria in rimonta per Fabio Fognini contro Thomaz Bellucci. L’azzurro conquista gli ottavi di finale : vittoria sofferta per Fabio Fognini nel match del primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro ha vinto in rimonta contro il padrone di casa, wild card, Thomaz Bellucci (n.123 del mondo) con il punteggio di 6-7 7-5 6-2 in 2 ore e 52 minuti al termine di un confronto estremamente lottato che, alla fine, ha sorriso al giocatore italiano. Con questo risultato, il ligure accede agli ottavi di finale dove se la vedrà contro ...

Tennis - ATP Marsiglia 2018 : Thomas Fabbiano supera il 1° turno in Francia. Sconfitto in due set Auger-Aliassime : Buone notizie per il Tennis azzurro dall’ATP di Marsiglia (Francia). Thomas Fabbiano (n.81 del mondo) si è imposto contro la wild card canadese, il 17enne Felix Auger-Aliassime (n.167 del ranking), con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match ben gestito dal pugliese che ha fatto valere la sua maggiore esperienza al cospetto di un Tennista molto giovane e di talento. Nel prossimo turno il giocatore nostrano ...

Tennis - Federer numero uno Atp e Seppi sale di 22 posizioni : TORINO - E' ufficiale il cambio al vertice della top ten dell'Atp, con lo svizzero Roger Federer , trionfatore a Rotterdam, che torna numero uno a 36 anni e mezzo scavalcando lo spagnolo Rafael Nadal, ...

Tennis : Federer torna n.1 Atp : ROMA, 19 FEB - E' ufficiale il cambio al vertice della top ten dell'Atp, con lo svizzero Roger Federer, trionfatore a Rotterdam, che torna numero uno a 36 anni e mezzo scavalcando lo spagnolo Rafael ...

Tennis - Ranking ATP (19 febbraio) : Roger Federer riconquista la vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro - gran balzo in avanti per Andreas Seppi : La vittoria del 97° torneo in carriera a Rotterdam (Olanda) ha suggellato la magica settimana vissuta da Roger Federer tornato dopo quasi 6 anni al vertice del Ranking ATP. Un’impresa storica per lo svizzero che continua a scrivere pagine indelebili in questo sport. L’elvetico, vincitore in finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ha dunque scalzato dal trono del Tennis mondiale il suo amico/rivale Rafael Nadal. Da registrare anche ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2018 : Dominic Thiem fa centro e supera in finale Aljaz Bedene : Dominic Thiem , n.6 del mondo, si aggiudica per la seconda volta in tre anni il torneo di Buenos Aires confermando il proprio feeling con la terra rossa argentina. L'austriaco ha sconfitto lo sloveno Aljaz Bedene , n.51 ATP, ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Roger Federer asfalta Grigor Dimitrov in una finale senza storia : Roger Federer festeggia nel migliore dei modi la vetta del ranking sconfiggendo nella finale dell’ATP di Rotterdam il bulgaro (n.5 ATP) Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-2 6-2 in 56′ di partita. Un match dominato dallo svizzero, padrone del campo in lungo e in largo al cospetto di un Dimitrov non al 100%, sparito letteralmente da metà del primo parziale. Con questa vittoria Federer ottiene il 3° successo in questo torneo ed il ...

Tennis - ATP Rotterdam : trionfa Federer - Dimitrov ko in finale 6-2 - 6-2 : Lo svizzero ha superato in finale Grigor Dimitrov , numero 5 del mondo, che si è arreso nettamente 6-2, 6-2 in nemmeno un'ora di gioco, condizionato anche da un problema fisico che lo ha limitato nel ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Andreas Seppi lotta ma cede al numero uno - Roger Federer - che va in finale : SI infrange in semifinale, al cospetto del nuovo numero uno al mondo, l’elvetico Roger Federer, il sogno di Andreas Seppi di raggiungere da lucky loser la finale dell’ATP 500 di Rotterdam di Tennis: l’altoatesino si arrende, dopo aver combattuto per un’ora e mezza, allo svizzero, che passa in finale con lo score di 6-3 7-6 (3). Nel primo parziale Seppi non sfrutta due palle break nel secondo gioco, poi nel terzo cede il ...

Tennis - ATP Rotterdam : Federer in finale - Seppi ko 6-3 - 7-6 : Roger Federer si qualifica per la finale del torneo ATP 500 di Rotterdam . Sul veloce indoor olandese, il neo numero 1 del mondo ha battuto Andreas Seppi con i parziali di 6-3, 7-6, 3, in un'ora e 24' di gioco . L'altoatesino, numero 81 del ranking ATP , ma entrerà nella Top 60 da lunedì prossimo, , ha tenuto testa al Re ...

Roger Federer è di nuovo al primo posto della classifica ATP dei Tennisti professionisti (ed è il più vecchio della storia) : Il tennista svizzero Roger Federer è tornato al primo posto della classifica ATP, la più importante per i professionisti, dopo aver battuto l’olandese Robin Haase nei quarti di finale del torneo di Rotterdam. Federer ha superato lo spagnolo Nadal, ed The post Roger Federer è di nuovo al primo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti (ed è il più vecchio della storia) appeared first on Il Post.

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Andreas Seppi super! Va in semifinale - ora sfida al numero uno Roger Federer : Il giusto premio per un torneo fantastico: nel giorno in cui l’elvetico Roger Federer torna ad essere il numero uno del mondo, Andreas Seppi lo raggiunge in semifinale nel torneo ATP 500 di Rotterdam. L’altoatesino piega la resistenza del NextGen russo Daniil Medvedev dopo una battaglia sportiva di due ore e prevale con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 6-3. Domani la sfida contro lo svizzero nel penultimo atto del torneo olandese. Nel ...