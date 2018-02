Surriscaldamento globale L' oceanologo Furio Ruggiero | I nostri discendenti si

Entro i prossimi 30 anni il cioccolato potrebbe scomparire dalla faccia della Terra per colpa del Surriscaldamento globale : Il cioccolato potrebbe scomparire definitivamente nel giro di pochi decenni, tre per la precisione, come affermato dagli esperti del National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agenzia federale statunitense che si interessa di meteorologia. Il cambiamento climatico, infatti, sta incidendo notevolmente sulla vita e sullo sviluppo delle piante di cacao, a cui si aggiunge anche una richiesta di cioccolato sempre più pressante da parte ...