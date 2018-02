Strage Florida | Trump agli studenti | ' Vogliamo fare qualcosa su armi'

Strage Florida - media Usa : 'Trump pensa di vietare le armi agli Under 21' : Sembra che, dopo la Strage di San Valentino a Parkland, in Florida, Donald Trump stia pensando di vietare le armi ai giovanissimi. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, il presidente Usa ...

Strage Florida - Trump ordina bando a potenziatori armi - : "Dobbiamo fare di più per proteggere i nostri ragazzi" ha dichiarato il presidente. Dopo la sparatoria al liceo di Parkland un nuovo caso: un 18enne è stato arrestato dopo aver minacciato sui social ...

Florida : minaccia Strage scuola online - arrestato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Appassionato di armi distrugge suo fucile dopo Strage Florida. VIDEO - : Lo statunitense Scott-Dani Pappalardo ha caricato il filmato sui social e ha spiegato di aver distrutto l'AR-15 perché "la vita di una persona vale di più" del diritto di possedere armi

Usa - il gesto del fanatico di armi dopo la Strage in Florida : “La libertà di detenere un’arma vale davvero una vita?” : Si chiama Scott-Dani Pappalardo, dichiara di essere un convinto sostenitore del secondo emendamento, quello che garantisce il diritto ad ogni americano di avere accesso legale alle armi da fuoco, imbracciando il suo fucile d’assalto ha registrato un potente messaggio, che nel giro di poche ore ha totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni. Ha spiegato le sue ragioni e ha tagliato la canna del suo fucile, spiegando che la sua arma non ...

Strage in scuola Florida - protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca : Strage in scuola Florida, protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca Apertura di Donald Trump a maggiori controlli sulla vendita dipistole e fucili. L’obiettivo del presidente sarebbe un progetto di legge bipartisan Continua a leggere L'articolo Strage in scuola Florida, protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca sembra essere il primo su NewsGo.

Strage Florida - protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca : Prima protesta davanti alla Casa Bianca contro la diffusione delle armi in Usa, dopo la sparatoria in un liceo della Florida. Ad attuarla alcune centinaia tra studenti, docenti e genitori di Washington. Il sit-in, seguito da numerose troupe, è cominciato con la lettura dei nomi delle 17 vittime dell'ultimo massacro. Numerosi gli striscioni che chiedono di proteggere i bambini e di votare una riforma sul controllo delle armi.Sul versante ...

Strage nel liceo in Florida - il procuratore non esclude la pena di morte per il killer : Nikolas Cruz è stato incriminato con 17 capi d’accusa per omicidio premeditato: «È certamente il tipo di causa per cui è stata progettata la pena di morte»

Strage Florida : Antony - 15 anni - si prende 5 proiettili nelle gambe per salvare gli amici : Strage Florida: Antony, 15 anni, si prende 5 proiettili nelle gambe per salvare gli amici Anthony Borges – 15 anni – ha protetto con il suo corpo i suoi compagni di classe. Ora è ricoverato in ospedale ed è giustamente ritenuto un eroe.Continua a leggere Anthony Borges – 15 anni – ha protetto con il […] L'articolo Strage Florida: Antony, 15 anni, si prende 5 proiettili nelle gambe per salvare gli amici sembra essere ...

Strage in Florida - l’ipocrisia liberale della detenzione delle armi : Sono trascorsi pochi giorni dall’eccidio avvenuto nel giorno di San Valentino, quando un ex studente, Nikolas #Cruz, ha ucciso 17 persone e ferite almeno una decina presso la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, non troppo distante da #Miami. L’evento si è verificato verso le 14 30 dell’ora locale. Dopo aver compiuto la carneficina, il giovane sarebbe fuggito per poi essere catturato a circa tre chilometri di distanza dal luogo del ...

Florida : Trump attacca l'Fbi dopo la Strage al liceo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Strage scuola in Florida - Trump si difende da critiche attaccando l'Fbi : E' una questione di vita o di morte e bisgona che non venga più trattata come una questione politica", ha poi detto Gonzalez all'agenzia di stampa France Presse. Ma la politica conta e la NRA è molto ...