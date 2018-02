Stati Uniti | il gesto inatteso di George Clooney contro le armi

Ecco come i big della finanza possono bloccare la vendita di armi negli Stati Uniti : Gli Stati Uniti d'America sono una repubblica federale fondata , anche, sul libero mercato e sul diritto di possedere un'arma. Era così ai tempi di Butch Cassidy e Billy The Kid, è così oggi all'...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : vittorie fondamentali per Stati Uniti e Giappone che tornano in corsa per le semifinali : L’undicesima sessione del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ha portato due vittorie fondamentali a Stati Uniti e Giappone, che superano rispettivamente Svizzera e Danimarca e tornano in corsa per le semifinali. L’Italia ha invece chiuso in bellezza il suo torneo, con la vittoria per 6-4 con la Norvegia. Gli Stati Uniti di John Shuster si confermano la mina vagante del torneo e riescono a battere a sopresa anche ...

Tiro con l’arco - Mondiali Indoor 2018 : Italia d’argento nel compound maschile. Mior - Pagni e Simonelli si arrendono agli Stati Uniti : L’Italia si deve accontentare ancora di un argento nella gara a squadre del compound maschile. Come successo a Città del Messico, anche ai Mondiali Indoor di Tiro con l’arco di Yankton gli azzurri sono Stati sconfitti in finale dagli Stati Uniti, ma questa volta per un solo punto. Viviano Mior, Sergio Pagni e Alberto Simonelli sono Stati infatti autori di una grande gara e ci hanno fatto sognare fino all’ultima freccia, ma il terzetto formato da ...

Compact disc addio : chiude l'ultima fabbrica degli Stati Uniti. E Best Buy smette di venderli : È la fine di un'era. l'ultima fabbrica di Compact disc degli Stati Uniti chiude i battenti. Sony ha infatti deciso di chiudere il suo storico stabilimento di Terre Haute, in...

Compact disc addio : chiude l'ultima fabbrica degli Stati Uniti. E Best Buy smette di venderli : È la fine di un'era. l'ultima fabbrica di Compact disc degli Stati Uniti chiude i battenti. Sony ha infatti deciso di chiudere il suo storico stabilimento di Terre Haute, in Indiana, che a sua volta ...

Compact disc addio : chiude l'ultima fabbrica degli Stati Uniti. E Best Buy smette di venderli : Già nel 2010 il numero di cd venduti nel mondo si è dimezzato rispetto all'anno di picco considerato il 2000. E la caduta accelera del 5% l'anno: si prevede la scomparsa del cd al compimento dei 40 ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la fase finale comincia con i playoff. Stati Uniti all’esame Slovacchia - impegno agevole per la Finlandia : La seconda fase del torneo di Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018 inizia domani con i playoff. Nessuna squadra è stata eliminata dopo la fase a gironi: le prime tre dei tre raggruppamenti sono volate direttamente ai quarti di finale insieme alla migliore seconda, mentre per tutte le altre c’è il turno di qualificazione, con gli accoppiamenti determinati dal ranking globale della prima fase. C’è grande curiosità per gli ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la finale sarà Canada-Stati Uniti. Data - programma - orario e tv : Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 HD e in streaming su Eurosport Player , servizio visibile anche ai clienti di Tim Vision . Il programma Giovedì 22 febbraio ore 13.10 italiane ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la finale sarà Canada-Stati Uniti. Data - programma - orario e tv : La finale del torneo femminile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà Canada-Stati Uniti. Nessuna sorpresa: erano le due favoritissime della vigilia e non hanno tradito le attese, mostrando soprattutto in semifinale tutta la loro superiorità. Le due squadre ripeteranno la finale così come già successo nelle ultime due edizioni, quando ha trionfato il Canada (oro da Salt Lake City 2002). Nel girone c’è già ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada raggiunge gli Stati Uniti in finale. Secco 5-0 al team OAR : Botta e risposta. Erano loro le due favoritissime della vigilia ed anche in semifinale non hanno tradito. Prima gli Stati Uniti, che hanno vinto contro la Finlandia, poi il Canada, che ha battuto il team OAR con lo stesso punteggio, 5-0, rispondendo al segnale lanciato dalle rivali americane. Una partita mai in discussione, che proietta le canadesi alla loro sesta finale consecutiva in altrettante edizioni del torneo olimpico (una sola ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone batte la Svezia e la raggiunge al secondo posto - vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna : Il Giappone supera la Svezia nella nona sessione e ora le due squadre sono appaiate in seconda posizione nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna che salgono al quarto posto e tornano così pienamente in corsa per semifinali. Giornata quindi da dimenticare per la Svezia di Anna Hasselborg che, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, viene battuta anche dal ...

Chiude l'ultima fabbrica di Compact Disc degli Stati Uniti - : Con il ritorno del vinile , dell'inarrestabile aumento dello streaming audio e dei formati di ultima generazione, la Sony dopo la chiusura dei sui numerosi impianti di produzione di Compact Disc, con ...

Emissioni - Daimler in difficoltà a Francoforte su ipotesi indagine Stati Uniti : Teleborsa, - Composto ribasso per Daimler , in flessione dell'1,99% sui valori precedenti, si allinea alla debolezza evidenziata dall'intero comparto auto in Europa. L'indice di riferimento DJ Stoxx ...

Emissioni - Daimler in difficoltà a Francoforte su ipotesi indagine Stati Uniti : Composto ribasso per Daimler , in flessione dell'1,99% sui valori precedenti, si allinea alla debolezza evidenziata dall'intero comparto auto in Europa. L'indice di riferimento DJ Stoxx Auto segna un ...