' Stallone è morto' | ma è bufala online

"Sylvester Stallone è morto" - la news invade il web : poi arriva la risposta : "Sylvester Stallone è morto questa mattina presto dopo una battaglia con il cancro alla prostata", la news invade il web: poi arriva la risposta. "Per favore, ignorate...

Morto Sylvester Stallone : stupore tra i fan - ma è una falsa notizia : Vi abbiamo in più occasioni rivelato come sul web trovino spazio milioni di fake news. Spesso queste hanno un titolo che sfiora l'assurdo, proprio per attirare l'attenzione dei lettori che increduli cliccano sulla notizia e portano nelle casse di chi ha messo in circolo la bufala un introito rilevante. Chi getta in pasto al web notizie false viene però nella maggioranza dei casi scovato e spesso anche punito, specie se riferisce affermazioni o ...

Sylvester Stallone morto : ecco come ha reagito l'attore alla fake news : 'Per favore, ignorate queste stupidità, sto ancora facendo a pugni'. C'è un mix di rabbia ed ironia nelle parole di Sylvester Stallone. Il divo del cinema a stelle strisce è intervenuto in prima persona per smentire una fake news che annunciava il suo decesso. La bufala si è diffusa nel giro di poche ore sul web e molti utenti social l'hanno condivisa sui profili Facebook e Twitter accompagnata da la scritta 'rip'. Per rendere più credibile la ...

'Sylvester Stallone è morto' - la news invade il web : poi arriva la risposta : 'Sylvester Stallone è morto questa mattina presto dopo una battaglia con il cancro alla prostata' , la news invade il web: poi arriva la risposta. 'Per favore, ignorate questa stupidaggine... sono ...

Sylvester Stallone è morto. Le foto choc. Ma è una bufala : Sylvester Stallone è morto? No, è una fake news 'Sylvester Gardenzio Stallone è morto stamattina a causa del cancro alla prostata di cui soffriva, l'attore ha tenuto segreta la malattia che alla fine ...

“Sylvester Stallone è morto”. Bufala choc in rete - ma le foto spaventano davvero : come sta l’amatissimo attore. Negli ultimi tempi le voci su un suo preoccupante stato di salute si sono intensificate. È il fratello Frank a dire tutta la verità : Stamattina molti di noi si sono svegliati con una notizia drammatica: “Sylvester Stallone è morto”. E subito girava sui social una foto che lo mostra senza capelli, segno della dura lotta contro un cancro. Bene, è l’ennesima “Bufala”. La classica notizia fake sulla morte, che come dice la leggenda popolare non farebbe altro che allungare ulteriormente la vita ai personaggi famosi. Non è la prima volta, però, ...

SYLVESTER Stallone È MORTO/ Fake news "pro" Creed 2? L'attore risponde : "Sono vivo e in salute" : SYLVESTER STALLONE è MORTO? La Fake new diventa virale proprio nel momento in cui arriva il primo poster di Creed 2, solo una casualità? Sly come Jim Carrey.. e Lino Banfi!(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Sylvester Stallone morto? Lui risponde cosi` : Sylvester Stallone morto? Lui risponde cosi` Nelle ultime ore è circolata in rete l'ennesina fake news: stavolta a 'morire' è stato Stallone, che invece è vivo e vegeto e quasi in risposta pubblica ...

Sylvester Stallone è morto/ Fake news ’pro’ Creed 2? Sly vittima delle ’bufale‘ come Jim Carrey e Will Smith : Sylvester Stallone è morto? La Fake new diventa virale proprio nel momento in cui arriva il primo poster di Creed 2, solo una casualità? Sly come Jim Carrey.. e Lino Banfi!(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:30:00 GMT)

SYLVESTER Stallone È MORTO/ Ma è una fake news : l'attore risponde con il poster di Creed 2 - i social insorgono : SYLVESTER STALLONE è MORTO? La fake new diventa virale proprio nel momento in cui arriva il primo poster di Creed 2, solo una casualità? I dubbi sui social e non solo(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 15:19:00 GMT)

'Stallone è morto' - ma è solo l'ultima bufala del web : Sylvester Stallone è morto? A giudicare dalle foto che giravano sul web, in cui il celebre attore hollywoodiano era ritratto in condizioni di salute a dir poco cagionevoli in seguito ad un tumore alla ...

Sylvester Stallone morto? E' solo l'ultimo di una lunga serie di vip a subire una 'morte fake' : Questi sono solo alcuni dei nomi che vanno ad aggiungersi alla lunghissima lista delle 'morti fake' del mondo dello spettacolo anche se, scherzi del genere, si dice allunghino la vita. Mario Barba

Sylvester Stallone è morto/ Ma è una bufala : trovata marketing per Creed 2? Nel 2016 era già accaduto : Sylvester Stallone è morto? La fake new diventa virale proprio nel momento in cui arriva il primo poster di Creed 2, solo una casualità? I dubbi sui social e non solo(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:00:00 GMT)

SYLVESTER Stallone È MORTO/ Foto choc sul cancro per una bufala - ma è marketing virale per Creed 2? : SYLVESTER STALLONE è MORTO? La fake new diventa virale proprio nel momento in cui arriva il primo poster di Creed 2, solo una casualità? I dubbi sui social e non solo(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:45:00 GMT)