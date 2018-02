Stadio Roma | Berdini | ' Mi auguro che non venga fatto'

Berdini : Tor Di Valle zona sbagliata per Stadio Roma. Indicai altre zone : Roma -Berdini: Per ex assessore Tor Di Valle zona meno idonea a costruzione stadio della Roma Roma – Questo l’intervento all’interno del programma radiofonico ‘Te... L'articolo Berdini: Tor Di Valle zona sbagliata per stadio Roma. Indicai altre zone su Roma Daily News.

Rocca(FDI) : Stadio Roma - per assessore M5S è uno schifo : Rocca: per l'assessore 5S Lucidi la versione attuale dello Stadio della Roma è uno schifo Roma – Federico Rocca, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e responsabile...

Stadio Roma : da Giunta via libera a delibera progetto definitivo Ponte Congressi : "La Giunta capitolina ha approvato la delibera relativa al progetto definitivo per la realizzazione del Ponte dei Congressi, che costituisce variante urbanistica, e che ora andrà in Assemblea capitolina. L'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di un nuovo sistema infrastrutturale che risolva le attuali criticità presenti nel nodo 'Ponte della Magliana – Viadotto della Magliana' prevedendo […]

Nuovo Stadio Roma - il sindaco Virginia Raggi perde la bussola : quando la normalità diventa “un sogno” : Sembrava quasi che stesse svanendo ogni speranza, eppure lo stadio della Roma si farà, nonostante un caos totale creato attorno al progetto. E’ incredibile come in Italia qualcosa di normalissimo altrove come la costruzione di uno stadio, diventi una corsa ad ostacoli. Addirittura il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha definito un sogno quello giallorosso. Ma come, ma quale sogno? Uno stadio non è un sogno, è la normalità in ogni paese ...

Stadio Roma : Raggi "sogno si avvicina" : Roma, 20 FEB - "Il sogno dello Stadio a Tor di Valle si avvicina. Ieri abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti per dotare Roma di #unoStadiofattobene e di tutte le infrastrutture necessarie a ...

Stadio della Roma : approvo Ponte dei Congressi da Giunta : Roma – Giunta del Comune di Roma approva Ponte dei Congressi Roma – Secondo le ultime notizie, la Giunta del Comune di Roma ha approvato...

Fassina : progetto Stadio della Roma poco trasparente : Roma – Fassina: progetto stadio Roma caratterizzato da poca trasparenza Roma – Il consigliere comunale di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, è intervenuto ai microfoni...

Roma - cadavere allo Stadio Flaminio : convalidato l'arresto del cingalese : Il gip del Tribunale di Roma ha confermato il carcere per Arachchillage Don Sangapala, detto 'Thirisanà, il 39enne dello Sri Lanka, accusato dell'omicidio di Sulin Wickrmasingha, detto 'Charliè, il ...

Roma - clochard trovato morto dentro lo Stadio Flaminio : 'E' stato ucciso' : Da arena di gesta olimpiche e primati sportivi a teatro di un omicidio. Sulin Wickrmasingha, il clochard cingalese di 68 anni, trovato morto venerdì mattina all'interno dell'ex infermeria dello stadio ...

Stadio della Roma - Lotti : 'Ottimista sulla prima pietra nel 2018' : Tutto questo evidenzia come gli investimenti sportivi possono essere concreti e possono aiutare l'economia del Paese.

Milan - per il nuovo impianto spunta l'immobiliarista dello Stadio della Roma : Dall'altra, la società rossonera vuole in ogni caso portare avanti anche il discorso del nuovo stadio di proprietà, il modello verso cui va il calcio moderno in tutto il mondo. E ha incaricato l'...

Rugby - l'Inghilterra batte l'Italia 15-46 (10-17) allo Stadio Olimpico di Roma : I campioni sono autentici schiacciasassi ma gli azzurri chiudono il primo tempo a una sola meta di distanza. Nel finale finisce la benzina e gli uomini di Jones dilagano. Per l'Italia mete di Benvenuti e Bellini.

Stadio EC - Verona Roma 0-1 - Under si sblocca [LIVE] : Verona Roma, cronaca e tabellino Dall'inviato a Verona Giornata soleggiata allo Stadio Bentegodi dove Hellas Verona e Roma si affrontano in un momento delicato di stagione. Padroni di casa colpiti a freddo: un ...

Roma - Stadio Flaminio - cancelli chiusi e vigilanza no stop : 'Presto tornerà lo sport' : Catene ai cancelli per sigillare l'abbandono. Oltre le inferriate verdi chiuse con nuovi lucchetti, ammassi di rifiuti e gradini anneriti. Un'auto della vigilanza inviata dal Comune per sorvegliare ...