Spotify sta lavorando a uno smart speaker per la musica

Apple Music potrebbe superare Spotify negli USA già dalla prossima estate : lo streaming è diventato il mezzo principale attraverso il quale gli utenti fruiscono di Musica, con il 62% di introiti provenienti da servizi come Spotify ed Apple Music. Fonte: The Verge

Stations by Spotify crea playlist musicali apprendendo i gusti dell’utente : Stations by Spotify è un'applicazione che permette di ascoltare la musica preferita creando delle stazioni basate sulla musica che l'utente ascolta. Stations inizierà ad apprendere i gusti musicali dell'utente durante l'ascolto e diventerà sempre più personalizzata senza bisogno di cercare nulla di specifico. L'articolo Stations by Spotify crea playlist musicali apprendendo i gusti dell’utente è stato pubblicato per la prima volta su ...

Spotify lancia Stations - la nuova app gratuita per ascoltare le playlist Video : Da poche ore #Spotify ha lanciato ufficialmente in alcuni Play Store del mondo la sua nuova sfida. Si tratta di una nuova app completamente gratuita [Video] che consente all'utente di selezionare velocemente e con grande facilita' la propria playlist preferita. Stations, la nuova app di Spotify Spotify ha rilasciato la sua nuova app per Android [Video] dedicata esclusivamente all'ascolto rapido e facile delle playlist e delle stazioni. L'app si ...

Justin Bieber/ Stabilisce un nuovo record di streams su Spotify : ecco di cosa si tratta : Justin Bieber ha stabilito un nuovo record, superando per la terza volta il miliardo di streams su Spotify. La storia con Selena Gomez prosegue ma qualcosa è cambiato...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:18:00 GMT)

Spotify lancia Stations - app per playlis : ANSA, - ROMA, 31 GEN - Spotify strizza l'occhio agli utenti meno esigenti e guarda alle occasioni in cui serve un po' di musica in sottofondo. Il colosso mondiale delle canzoni in streaming sta testando una nuova applicazione che semplifica la fruizione musicale, rendendola simile a quella della radio. In pratica, offre una serie di playlist preconfezionate tra cui scegliere. ...

Spotify lancia Stations - app per playlis : ANSA, ROMA, 31 GEN Spotify strizza l'occhio agli utenti meno esigenti e guarda alle occasioni in cui serve un po' di musica in sottofondo. Il colosso mondiale delle canzoni in streaming sta testando una nuova applicazione che semplifica la fruizione musicale, rendendola simile a quella della radio. In pratica, offre una serie di playlist preconfezionate tra cui scegliere. ...

Spotify Stations : App Per Trovare - Cercare E Ascoltare Playlist Spotify : Spotify: ora c’è un’app autonoma per Ascoltare solo le Playlist. Ecco Stations, la nuova app di Spotify per Trovare le Playlist generiche di tuo interesse Spotify Stations: Cosa E’, Come Funziona, A Cosa Serve Per ora disponibile solo su Android in Australia, l’app sembra voler sfruttare lo stesso principio di Spotify free mobile per fare nuovi subscribers […]

Spotify testa Stations - una nuova app fatta solo di playlist - : Il servizio di musica in streaming lancia, per adesso solo in Australia e su Android, un prodotto che consente di ascoltare unicamente raccolte di brani, che cambiano in base alle preferenze degli utenti

Sfera Ebbasta - il record del rapper italiano : tutte le 11 canzoni del suo album prime su Spotify : È il fenomeno musicale del momento. Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, classe '92, oltre ad essere il maggior rappresentante del genere 'trap' (che fonde rap e hip-hop) nel Belpaese e a ...

Sfera Ebbasta - il record del rapper italiano : tutte le 11 canzoni del suo album prime su Spotify : È il fenomeno musicale del momento. Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, classe '92, oltre ad essere il maggior rappresentante del genere 'trap' (che fonde rap e hip-hop) nel Belpaese e a ...

Negli Stati Uniti c’è una causa contro Spotify da 1 - 6 miliardi di dollari : Richieste danni in shuffle: la Wixen Music Publishing, il 29 dicembre, ha depositato una causa contro Spotify chiedendo un risarcimento di almeno 1,6 miliardi di dollari. L’editore, che rappresenta artisti come Tom Petty, Missy Elliot, Stevie Nicks e Neil Young, ritiene che l’azienda svedese non abbia le licenze adeguate per riprodurre alcuni brani, come spiega The Hollywood Reporter: “Free Fallin” di Petty, “Light ...

Negli Stati Uniti c'è una causa contro Spotify da 1 - 6 miliardi di dollari : Spotify e copyright: l'editore che rappresenta artisti come Missy Elliot e Neil Young fa causa al colosso dello streaming musicale

YouTube sfida Apple e Spotify e va alla conquista della musica in streaming : YouTube si lancia nuovamente nel settore della musica in streaming. Secondo indiscrezioni di stampa, il sito di condivisione di video di proprietà di Alphabet, la società a cui fa capo Google, lancerà ...