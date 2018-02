Speed skating | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Olanda e Giappone le favorite nel

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. E’ Olanda vs Asia : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : duello Olanda-Corea del Sud nel team pursuit maschile - l’Italia si gioca la quinta piazza : Nella giornata di domani la Gangneung Oval tornerà nuovamente protagonista nelle gare riservate allo Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno le finali del team pursuit maschile e femminile a caratterizzare l’esibizione sul ghiaccio sudcoreano e l’Olanda va a caccia di nuovi successi. Concentrandoci sulla gara maschile sono quattro le nazioni che prenderanno parte alla corsa all’oro: l’Olanda, per ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 21 febbraio. Gli azzurri in gara nel team pursuit : Il 21 febbraio per lo Speed skating a Cinque Cerchi sarà quello delle finali della prova ad inseguimento a squadre maschile e femminile. A partire dalle ore 12.00 italiane i team qualificati per le semifinali si contenderanno le medaglie mentre le compagini estromesse si giocheranno un piazzamento onorevole nella rassegna olimpica di PyeongChang 2018.Gli azzurri, mancato l’accesso nella top4 per meno di mezzo secondo, scenderanno in pista ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Olanda in cerca della doppietta nel team pursuit. Italia maschile si gioca il 5° posto : Nella giornata di domani la Gangneung Oval tornerà nuovamente protagonista nelle gare riservate allo Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno le finali del team pursuit maschile e femminile a caratterizzare l’esibizione sul ghiaccio sudcoreano e l’Olanda va a caccia di nuovi successi. Gli orange, infatti, sia con il terzetto degli uomini che con quello delle donne hanno concrete possibilità per ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 500 metri maschili vittoria e record olimpico per Håvard Holmefjord Lorentzen. Mirko Giacomo Nenzi chiude al 30° posto : Finalmente in pista anche gli sprinter nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nella finale dei 500 metri maschili, titolo olimpico e medaglia d’oro al norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, che ha beffato il padrone di casa sudcoreano Min Kyu Cha per un solo centesimo. Bronzo al cinese Tingyu Gao, mentre Mirko Giacomo Nenzi, unico azzurro in gara, ha chiuso al 30° posto. Il norvegese, già in testa alla classifica ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Olanda miglior tempo nei quarti di finale del team pursuit femminile - Lorentzen ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si inizia alle ore 12.00 Buon ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Olanda miglior tempo nei quarti di finale del team pursuit femminile - Lorentzen oro nei 500 metri - indietro Nenzi (30°) : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Programma intenso quello di oggi, lunedì 19 febbraio: alle 12.00 quarti di finale del team pursuit femminile, alle 12.53 finale dei 500 metri maschili. Soltanto un azzurro al via quest’oggi ovvero Mirko Giacomo Nenzi nell’ultima prova non con ambizioni di medaglia per ottenere un riscontro ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei quarti di finale del team pursuit femminile record olimpico dell’Olanda : Tempo di quarti di finale del team pursuit femminile nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: a sorpresa il miglior tempo, con tanto di nuovo record olimpico, è stato dell’Olanda, che ha superato il Giappone, grande favorito della vigilia, ma che potrebbe aver preferito spendere meno energie in vista di semifinali e finali in programma mercoledì 21. Le olandesi infatti hanno fatto segnare 2’55″61, circa ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 19 febbraio : si riparte con Speed skating - bob e salto con gli sci : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : l’Olanda vuol tornare a dominare. Nenzi al via nei 500 metri maschili : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Programma intenso quello di oggi, lunedì 19 febbraio: alle 12.00 quarti di finale del team pursuit femminile, alle 12.53 finale dei 500 metri maschili. Soltanto un azzurro al via quest’oggi ovvero Mirko Giacomo Nenzi nell’ultima prova non con ambizioni di medaglia per ottenere un riscontro ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i quarti di finale del team pursuit femminile. Giappone favorito numero uno : Dopo la delusione odierna nel team pursuit maschile, con l’Italia che correrà per il quinto posto, domani toccherà alle donne cimentarsi nella stessa specialità dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella giornata di domani però, quando saranno in programma i quarti di finale, non ci sarà in gara l’Italia. La selezione favorita numero uno è quella del Giappone, vincente in tutte e tre le tappe di Coppa del ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mulder guida la truppa olandese sui 500m - Nenzi unico azzurro al via : E’ tempo ancor di velocità sull’ovale ghiacciato di PyeongChang: spazio ai 500 metri maschili validi per i Giochi Olimpici 2018. Si preannuncia una gara altamente equilibrata in cui, come al solito, la truppa olandese vorrà recitare il ruolo della protagonista e magari provare a ripetere Sochi quando il podio fu tutto arancione. 4 anni fa fu Michel Mulder a monopolizzare la scena, accompagnato in quella magica gara per i colori ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i centesimi condannano il team pursuit azzurro. Tumolero non basta : I centesimi condannano il team pursuit di Speed Skating in quel di PyeongChang (Corea del Sud). Le qualificazioni previste oggi sull’ovale ghiacciato sudcoreano mettevano in palio quattro posti per le semifinali di questi Giochi Olimpiaci Invernali (programmate il 21 febbraio). L’obiettivo era chiaro: ottenere un tempo che rientrasse nella top4 delle otto compagini al via. Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari ci hanno ...