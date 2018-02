Spazi pubblici | Gian Luca Deghenghi | MIS Vicenza | | ' isteria antifascista di Achille

Vicenza - il comune vuole vietare gli Spazi pubblici ai movimenti ispirati al fascismo. “Principi presenti nella Costituzione” : La giunta di Vicenza presenterà al consiglio comunale una proposta di deliberazione del nuovo regolamento per l’applicazione del canone occupazione spazi e aree pubbliche. In questo disegno, il sindaco, Achille Variati, ha promosso l’antifascismo della sua città con un comunicato che verrà inserito nella delibera: “Dichiara di riconoscersi nei principi fondamentali della Costituzione Italiana e dello Statuto comunale e ripudia il ...

Fascismo : Vicenza - proposta delibera per vietare Spazi pubblici a chi non lo ripudia : Vicenza, 21 feb. (AdnKronos) – “Dichiara di riconoscersi nei principi fondamentali della Costituzione Italiana e dello Statuto comunale e ripudia il Fascismo la cui riorganizzazione è vietata, sotto qualsiasi forma, dall’ordinamento giuridico”. Queste poche righe, promosse dal sindaco Achille Variati, saranno inserite nella proposta di deliberazione del nuovo regolamento per l’applicazione del canone occupazione ...

Approvata mozione contro la concessione di Spazi pubblici a iniziative di stampo fascista - AostaOggi.IT : Twitter Sì unanime del consiglio regionale - diretta streaming AOSTA. All'unanimità il Consiglio regionale ieri ha approvato una mozione contro la concessione di spazi pubblici ai promotori di iniziative di stampo fascista. L'iniziativa, elaborata dal ...

A Genova Spazi pubblici vietati a 'neofascisti e violenti' : Genova, 23 gen. (askanews) Il Consiglio comunale di Genova ha approvato quasi all'unanimità una mozione che impegna il sindaco Marco Bucci e la giunta di centrodestra a 'non concedere spazi pubblici a ...

Bergamo : stop Spazi pubblici a fascisti : 0.58 Il Consiglio Comunale di Bergamo ha approvato un ordine del giorno in cui si impegna la giunta a negare spazi pubblici ai gruppi neofascisti. Lo riferisce il comitato bergamasco dell' Associazione partigiani (Anpi), esprimendo soddisfazione. Il documento impegna la giunta a modificare "i regolamenti comunali per non concedere il suolo pubblico e gli spazi comunali a quei soggetti,associazioni e organizzazioni,che non garantiscono il ...

Mezzi pubblici a Milano - aumento del biglietto Atm a 2 euro? Sala : "C'è Spazio per un ritocco" : Il sindaco: "Stiamo facendo delle simulazioni, nelle grandi città internazionali i servizi sono di qualità e il prezzo deve tenerne conto". Il rincaro dovrebbe...

Reggio Calabria - Pd contro l’ultradestra : “Basta manifestazioni in Spazi pubblici”. Ma la città è divisa : Vietare la concessione degli spazi pubblici alle organizzazioni e associazioni che direttamente si richiamano all’ideologia, ai linguaggi e ai rituali fascisti. È quanto c’è scritto nella proposta della Commissione regolamenti del Comune di Reggio Calabria. Una proposta che, presto, dopo il passaggio in Consiglio comunale potrebbe diventare delibera e quindi regolamento da applicare. A presentarla è stato il consigliere del Pd Demetrio Martino ...

Milano - risse in aula e ostruzionismo bloccano la mozione che vieta l’assegnazione di Spazi pubblici ai fascisti : Niente divieto all’assegnazione di spazi pubblici a fascisti e razzisti, almeno per ora. La convergenza bipartisan (M5S-Pd) che ha permesso l’approvazione della stessa norma a Torino, a Milano non è bastata. E così la discussione della mozione che impegnerebbe il Comune a non concedere suolo pubblico, patrocini e contributi di qualunque natura a chi non rispetta i valori antifascisti della Costituzione viene rimandata a quando “il clima sarà ...