Sofia Goggia | PyeongChang 2018 | “Medaglia d’oro dedicata all’Italia Sono stata una

Olimpiadi invernali 2018 : chi è Sofia Goggia - oro nella discesa libera : Prima di PyeongChang aveva vinto solo 4 volte in Coppa del Mondo con una prima proprio nella doppia prova SuperG e discesa sulla pista di Jeongseon nella pre-olimpica del marzo 2017. Il viatico per l'...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Il palmares di Sofia Goggia : tutti le vittorie - i podi e le medaglie : Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sci alpino italiano laureandosi Campionessa Olimpica di discesa libera a PyeongChang 2018. La 25enne ha firmato un’autentica impresa e ha regalato all’Italia un oro memorabile, un trionfo che non ha precedenti nella nostra storia in questa specialità. La bergamasca si presentava nel ristretto lotto delle favorite e non ha deluso, è stata semplicemente perfetta sulle nevi sudcoreane e ha ...

Sci alpino - Sofia Goggia nella leggenda! Primo oro in discesa alle Olimpiadi per l’Italia! Torniamo a vincere dopo 16 anni : Sofia Goggia ha riscritto la storia dello sci alpino italiano. La bergamasca si è laureata Campionessa Olimpica di discesa, a PyeongChang 2018 ha trionfato in maniera autoritaria dimostrando di essere la più forte di tutte: una gara letteralmente perfetta, una prova encomiabile e da urlo che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Si tratta di una vera e propria impresa confezionata dall’azzurra che è davvero entrata nella ...

PyeongChang - Sofia Goggia oro in libera : 4.15 Avvio di controllo, poi potenza e precisione. Sofia Goggia scrive la storia allo Jeongseon Alpine Centre regalandosi e regalando all'Italia il primo oro olimpico femminile nella discesa. In cinque minuti si consuma il duello annunciato. La bergamasca scende col pettorale n.5 e si piazza al comando. Col pettorale n.7 c'è Lindsey Vonn, che cede 47/100 all'azzurra. La sorpresa clamorosa prova a piazzarla Ragnhild Mowinckel: la ...

Sofia Goggia - l’Olimpo incorona la REGINA! Medaglia d’oro storica in discesa - CAMPIONESSA OLIMPICA! : Una folgore azzurra squarcia la notte italiana e la tinge di tricolore. Sofia Goggia si consacra fuoriclasse assoluta e conquista la Medaglia d’oro in discesa libera nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente la bergamasca ha realizzato una prestazione impeccabile e senza sbavature, facendo risplendere tutto il proprio talento sconfinato. L’azzurra, scesa con il pettorale n.5, spingeva dall’inizio ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di mercoledì 21 febbraio. Sofia Goggia ci regala l’oro! : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di mercoledì 21 febbraio. SCI ALPINO: Discesa libera femminile: 1) Sofia Goggia (Italia) 2) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 3) Lindsey Vonn (USA) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang ...

