Sofia Goggia | l’Olimpo incorona la REGINA! Medaglia d’oro storica in discesa | CAMPIONESSA

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di mercoledì 21 febbraio. Sofia Goggia ci regala l’oro! : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di mercoledì 21 febbraio. SCI ALPINO: Discesa libera femminile: 1) Sofia Goggia (Italia) 2) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 3) Lindsey Vonn (USA) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia viaggia verso l’oro! Battute Mowinckel e Vonn : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia viaggia verso l’oro! Battuta Vonn - Gut fuori : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia al comando davanti a Vonn! Si sogna in grande : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia e Federico Pellegrino - leoni azzurri senza paura. Carolina Kostner - deliziaci! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia - tutto o niente. Sfida all’americana Lindsey Vonn. E’ l’ora della verità : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia vuole la medaglia! Lanciata la sfida a Lindsey Vonn : Ore 3.00 italiane. L’appuntamento è fissato. Cresce l’attesa per la discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara che l’Italia aspetta con grande trepidazione, perchè fin dall’inizio della spedizione olimpica è stata segnata come una di quelle che poteva regalare una medaglia. Un traguardo che è chiamata a raggiungere Sofia Goggia, annunciata come una delle grandi protagoniste azzurre di questi Giochi Olimpici ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia si gioca gli assi in discesa. Serve la migliore Sofia Goggia : L’Italia dello sci alpino è pronta per giocarsi gli assi a PyeongChang 2018. Insieme allo slalom gigante, che ha portato la medaglia di bronzo con Federica Brignone, le due gare di velocità erano ben evidenziate nel programma olimpico della squadra azzurra. Archiviato il superG non resta che la discesa, la gara regina. Tanto sarà affidato a Sofia Goggia, una delle favorite principale insieme a Lindsey Vonn. L’americana è apparsa in ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho provato solo i primi due intermedi”. Nadia Fanchini : “Pista facile - non si può sbagliare” : Ultimo giorno di prove per quanto riguarda la discesa libera femminile, che domani assegnerà le medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Miglior tempo per l’austriaca Ramona Siebenhofer che ha superato la svizzera Michelle Gisin e l’azzurra Nadia Fanchini. Bene anche le altre azzurre con Delago e Schnarf nella top-10 e Sofia Goggia subito fuori. “Pista bella e semplice e non banale, prima di salti e dossi. La neve ...

Sofia Goggia/ La bergamasca seconda nella prova di discesa libera (Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang) : Sofia Goggia è pronta per la discesa libera alle Olimpiadi Invernali 2018: sulla pista di Jeongseon la sciatrice bergamasca ha timbrato il secondo miglior tempo nella prova generale(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Goggia - in discesa la miglior Sofia : PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 19 FEB - "Andrò in gara per trovare la migliore Sofia, seguendo la mia tattica e solo una volta tagliato il traguardo mi girerò a guardare il tempo". Così l'azzurra ...

Grande attesa per Sofia Goggia e una possibile nuova medaglia : Sofia Goggia può tentare l'impresa dopo le ottime prove di discesa a Jeongseon, e puntare, nella gara di mercoledì, a un posto sul podio. Nel corso delle prove ha ottenuto il secondo tempo della classifica, chiudendo ad appena otto centesimi dall'austriaca Stephanie Venier, prima, e in vantaggio sulla statunitense Lindsey Vonn.Occhi puntati sulla Goggia, quindi, che a meno di "Goggiate", come lei stessa chiama i suoi errori in ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Sofia Goggia : “Il superG mi ha dato ottime sensazioni. Darò il massimo in discesa!”. Le dichiarazioni delle azzurre : Sofia Goggia ha terminato al secondo posto la seconda prova di discesa. Una prestazione convincente da parte dell’azzurra, una delle favorite per la gara di mercoledì, in cui la bergamasca proverà a dimenticare l’errore che le ha negato la medaglia in superG. Proprio da quella gara è ripartita Sofia, commentando la prova di oggi. “Il superGigante è andato come è andato, ma ho trovato un’autenticità nella mia sciata che è ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stephanie Venier la più veloce nella seconda prova di discesa ma Sofia Goggia è a pochi centesimi! Lindsey Vonn impressiona : È stata l’austriaca Stephanie Venier la più veloce nella seconda prova della discesa libera femminile a PyeongChang 2018. L’austriaca è scesa con il pettorale numero 1 ed è andata a tutta, stampando il miglior tempo in 1’39″75. È stata una prova importante, perché a differenza di ieri le atlete hanno potuto provare il percorso integralmente, compreso l’ultimo salto, complice l’assenza di vento. Venier non si è ...