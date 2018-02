Soddisfazioni per il team etrusco 

Lui fotografo - lei giornalista : lasciano il posto fisso per produrre t-shirt. “Ora abbiamo grandi Soddisfazioni” : Trasformare la crisi in un’opportunità di cambiamento e abbandonare un posto sicuro per lanciarsi in qualcosa di totalmente nuovo. È quello che hanno fatto Bianca Frondoni e Michele Lamanna. Compagni nella vita, a cavallo dei loro 40 anni hanno deciso di abbandonare le professioni in cui si erano affermati per cominciare a produrre t-shirt. fotografo d’arte lui, con alle spalle collaborazioni con artisti di calibro internazionale tra ...