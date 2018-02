Ski cross | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Brady Leman in trionfo | battuto

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - programma : Klotz e Thanei per lo Ski cross : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:43:00 GMT)

LIVE Freestyle Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Klotz e Thanei - obiettivo miracolo nello Skicross maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una gara appassionante e avvincente e aperta a diversi pronostici anche il se il grande favorito è Jean-Frederic Chapuis, Campione Olimpico che insegue la doppietta: il francese è la grande icona di questo sport ma se la dovrà vedere con diversi connazionali molto agguerriti oltre che con l’austriaco Marc ...

Skicross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Siegmar Klotz e Stefan Thanei - credeteci! La gara della vita per sognare il colpo a sorpresa! : Siegmar Klotz e Stefan Thanei. Molti li ricorderanno per il loro passato nello sci alpino, presenze costanti del Circo Bianco anche se mai capaci di ottenere risultati di spicco. Questa notte, però, andranno a caccia di gloria alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: saranno loro gli alfieri dell’Italia nello ski cross, disciplina dello sci freestyle. I due azzurri saranno tra i 31 atleti che si daranno battaglia per la conquista delle ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti contro Chapuis nello Ski cross. Klotz e Thanei ci provano per l’Italia : Mercoledì 21 febbraio si assegneranno le medaglie nello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci Freestyle è estremamente appassionante e avvincente: gli atleti si sfidano in un corpo a corpo sugli sci, scendono insieme sullo stesso pendio lottando spalla a spalla, come succede nello snowboardcross. Il seeding round di qualificazione definirà gli accoppiamenti per il tabellone a eliminazione diretta ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv dello Skicross maschile. Gli azzurri in gara mercoledì 21 febbraio : mercoledì 21 febbraio si assegnano le medaglie nello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa disciplina di sci Freestyle regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati: lotta spalla a spalla sugli sci, un corpo a corpo avvincente che premierà il migliore sul traguardo. Si incomincia con un seeding round che definirà il tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. L’Italia sarà ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Ski cross 2018 – Paul Eckert sorprende tutti - Naeslund dominante - Klotz ottimo nono a Nakiska : A Nakiska (Canada) si è disputata l’ottava tappa della Coppa del Mondo di ski cross, disciplina di sci freestyle. Ultimo atto prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il circuito tornerà poi a marzo quando sono in programma le ultime tre tappe. Paul Eckert ha a sorpreso vinto la sua prima nel massimo circuito. Il 27enne tedesco, che fino a oggi era salito solo tre volte sul podio, ha battuto l’austriaco Christoph ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Ski cross 2018 – Grande Italia a Nakiska : Thanei - Klotz e Tomasi qualificati : A Nakiska (Canada) si disputa l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ski cross prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella notte Italiana si sono svolte le qualificazioni della gara che si svolgerà questa sera. Finalmente una Grande Italia: Stefan Thanei e Siegmar Klotz si sono qualificati al tabellone principale, rispettivamente con il quinto e il decimo tempo. Dopo tante prestazioni opache ed eliminazioni precoci, i due ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Ski cross 2018 – Chapuis torna alla vittoria! Naeslund imbattibile : A Idre Fjall (Svezia) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. Si tratta del penultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente Jean Frederic Chapuis è riuscito a vincere la prima gara stagionale. Il fenomeno francese detentore della Sfera di Cristallo si è imposto davanti allo svizzero Alex Fiva (ieri trionfatore) e alla rivelazione transalpina ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Ski cross 2018 – Oehling e Naeslund primi in qualifica a Idre - Thanei avanza : A Idre Fjall (Svezia) è ripartita la Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. Giornata dedicata alle qualificazioni per la gara di sabato 13 gennaio (domani ancora qualificazioni ma per la prova di domenica). Tra gli uomini primeggia il padrone di casa Victor Oehling Norberg che ha realizzato un crono migliore del francese François Place e dello svizzero Alex Fiva. Più attardati il canadese Brady Leman (ottavo) e gli ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Ski cross 2018 – Doppietta di Bischofberger a San Candido! Naeslund torna alla vittoria : A Innichen/San Candido si è disputata l’ultima gara dell’anno per la Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle che ora si prenderà un piccolo periodo di pausa prima di tornare a gennaio quando si intensificherà la marcia verso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Micidiale Doppietta di Marc Bischofberger che infila il bis in questa località. Lo svizzero aveva già trionfato ieri pomeriggio dopo quasi tre ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Ski cross 2018 – Bischofberger e Zacher vincono a San Candido. Pixner settima - Klotz subito fuori : A Innichen/San Candido si sta disputando la tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. Le nevi italiane hanno sorriso allo svizzero Marc Bischofberger che è riuscito a imporsi conquistando la sua prima vittoria in carriera nel massimo circuito, dopo i due podi raggiunti nella passata stagione, e anche il primo posto in classifica generale. Il 26enne ha dominato l’atto conclusivo lasciandosi alle spalle ...

Skicross - miglior tempo per Fanny Smith nelle qualificazioni di San Candido : ...per la finale di domani dello Skicross di Coppa del mondo a San Candido La svizzera Fanny Smith far registrare il miglior tempo nel turno di qualificazione dello Skicross di Coppa del mondo in corso ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Ski cross 2018 – Lampo di Siegmar Klotz! Azzurro sesto in qualifica a Innichen : Fiammata di Siegmar Klotz nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di ski Cross che si sta disputando a Innichen/San Candido. L’Azzurro aveva faticato a dire la sua nelle prime gare di inizio stagione ma sulle nevi di casa è riuscito a brillare e ha stampato il sesto tempo (1:17.97), staccato di 53 centesimi dal miglior crono realizzato dal francese François Place (1:17.44). Secondo l’austriaco Thomas Zangerl ...