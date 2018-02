Sistema SiVinceTutto ridotto di 14N a G5 per il 21 02 2018

Sistema SiVinceTutto ridotto di 14N a G5 per il 14/02/2018 : Sistema SiVinceTutto ridotto di 14 numeri a garanzia del 5, se escono sei dei quattordici numeri pronosticati. Il Sistema SiVinceTutto ridotto e composto da 5 colonne di 12 numeri con lo sviluppo integrale le colonne sarebbero 91. Il Sistema è valido per i prossimi tre concorsi a partire dal 14 Febbraio 2018 Nell’estrazione del 07/02/2018 non è stata centrata nessuna […]

Sistema SiVinceTutto ridotto di 14N a G5 per il 17/01/2018 : Sistema SiVinceTutto ridotto di 14 numeri a garanzia del 5, se escono sei dei quattordici numeri pronosticati. Il Sistema SiVinceTutto ridotto e composto da 5 colonne di 12 numeri con lo sviluppo integrale le colonne sarebbero 91. Il Sistema è valido per i prossimi tre concorsi a partire dal 17 Gennaio 2018 Nell’estrazione del 13/12/2017 non è stata centrata nessuna […]

SiVinceTutto Sistema Ortogonale di 14 numeri a garanzia del 5 : SiVinceTutto Sistema Ortogonale di 14 numeri a garanzia del cinque con 5 estratti fra i numeri pronosticati, sviluppato in 21 dozzine. SiVinceTutto, il Ridotto è un Sistema che, diminuendo notevolmente le combinazioni (e quindi anche il costo) generate da un equivalente Sistema integrale, è studiato per mantenere comunque una garanzia di risultato accettabile. Una particolare tipologia di sistemi ridotti è […]

Sistema SiVinceTutto ridotto di 14N a G5 per il 20/12/2017 : Sistema SiVinceTutto ridotto di 14 numeri a garanzia del 5, se escono sei dei quattordici numeri pronosticati. Il Sistema SiVinceTutto ridotto e composto da 5 colonne di 12 numeri con lo sviluppo integrale le colonne sarebbero 91. Il Sistema è valido per i prossimi tre concorsi a partire dal 20 Dicembre 2017 Nell’estrazione del 13/12/2017 non è stata centrata nessuna […]

SiVinceTutto Sistema Ridotto di 15 numeri a garanzia del 4 : SiVinceTutto Sistema Ridotto di 15 numeri a garanzia del 4, sviluppato in 3 dozzine Matrice SiVinceTutto Sistema Ridotto di 15 numeri a garanzia del 4, se escono 6 estratti dei 15 numeri pronosticati, sviluppato in 6 dozzine. Il Ridotto è un Sistema che, diminuendo notevolmente le combinazioni (e quindi anche il costo) generate da un equivalente Sistema integrale, è studiato […]

SiVinceTutto Sistema Ortogonale di 14 numeri a garanzia del 4 : SiVinceTutto Sistema Ortogonale di 14 numeri a garanzia del quattro con 4 estratti fra i numeri pronosticati, sviluppato in 15 dozzine. SiVinceTutto, il Ridotto è un Sistema che, diminuendo notevolmente le combinazioni (e quindi anche il costo) generate da un equivalente Sistema integrale, è studiato per mantenere comunque una garanzia di risultato accettabile. Una particolare tipologia di sistemi ridotti è […]

SiVinceTutto Sistema Ridotto di 15 numeri a garanzia del 5 : SiVinceTutto Sistema Ridotto di 15 numeri a garanzia del 5, sviluppato in 11 sestine Matrice SiVinceTutto Sistema Ridotto di 15 numeri a garanzia del 5, se escono 6 estratti dei 15 numeri pronosticati, sviluppato in 11 sestine. Il Ridotto è un Sistema che, diminuendo notevolmente le combinazioni (e quindi anche il costo) generate da un equivalente Sistema integrale, è studiato […]