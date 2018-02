Siria | raid aereo con 250 morti | strage degli innocenti che uccide 60 bambini

Ong - Siria : raid aerei - almeno 250 morti : 0.29 E' salito ad almeno 250 civili uccisi, di cui 50 bambini, e oltre 1.200 feriti il bilancio provvisorio della 48 ore di offensiva a tappeto lanciata dalla forze di Damasco, sostenute dai jet russi, contro Ghouta,sobborgo orientale di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani.Tra gli altri sono stati colpiti 6 ospedali di cui 3 distrutti.Si tratta del più sanguinoso attacco dal 21 agosto 2013 quando il regime di ...

Carneficina di bambini in Siria - civili vittime dei raid a Ghouta : 200 morti : Carneficina di bambini in Siria, civili vittime dei raid a Ghouta: 200 morti Strage di civili in Siria: le bombe degli aerei russi e dell’artiglieria di Assad hanno provocato ieri quasi cento morti, tra cui venti bambini. In tre giorni di raid il bilancio è di duecento morti tra cui 50 minori. Centinaia i feriti. […] L'articolo Carneficina di bambini in Siria, civili vittime dei raid a Ghouta: 200 morti sembra essere il primo su NewsGo.

Siria - raid turchi fermano truppe Assad : 17.40 I miliziani filogovernativi, entrati nell'enclave curda di Afrin, si sono ritirati di una decina di chilometri dopo i colpi di avvertimento sparati dall'artiglieria turca. La tv di Stato Siriana ha riferito che i bombardamenti hanno costretto anche i giornalisti ad abbandonare la zona. Da oltre un mese le truppe turche portano avanti un'offensiva contro le milizie curde, che considerano un'organizzazione terroristica.

Siria - raid governativi sulla Ghuta : circa 100 morti - : Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani ci sarebbero almeno 20 bambini e 14 donne tra le vittime degli attacchi delle forze lealiste avvenuti tra domenica e lunedì nella regione controllata ...

Siria - Ong denuncia nuovi raid a Goutha : 23.38 Sono almeno 77 i civili uccisi a Goutha, alla periferia di Damasco, dai bombardamenti aerei del regime di Assad. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano dei diritti umani. Tra le vittime vi sono almeno 20 bambini. I fer iti sono almeno 300. Goutha orientale è una roccaforte dei ribelli, una delle ultime rimaste in Siria, completamente circondata dalle forze governative.

Isis - Cnn : 'Al-Baghdadi è vivo - ferito a maggio in raid in Siria' : Il leader dello Stato islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, è vivo ed è rimasto ferito in un raid aereo a maggio vicino a Raqqa, in Siria. Lo afferma la Cnn, spiegando che il califfo è stato costretto a ...

Raid di Israele in Siria contro postazioni iraniane : sei morti | Netanyahu : violata la nostra sovranità : Raid di Israele in Siria contro postazioni iraniane: sei morti | Netanyahu: violata la nostra sovranità Attacchi aerei israeliani hannocolpito l’aeroporto di Khalkhar nel sud della Siria e undeposito di armi vicino a Damasco dopo che erano già state bombardate basi iraniane per risposta al drone lanciato nel territorio dello Stato ebraico e intercettato. Continua […] L'articolo Raid di Israele in Siria contro postazioni ...

Tensione alle stelle tra Teheran - Tel Aviv e Damasco : nuovo raid israeliano in Siria : Tensione alle stelle tra Siria, Iran e Israele. L'abbattimento da parte di Tel Aviv di un drone iraniano, partito dalla Siria, ha scatenato infatti una vera e propria giornata di guerra sulle alture ...

Israele lancia un secondo raid aereo sulla Siria Video : secondo un suo portavoce militare Israele, in risposta all'abbattimento di uno dei suoi caccia bombardieri [Video] F-16 da parte del fuoco antiaereo Siriano, ha lanciato un secondo raid di rappresaglia sulla #Siria. Sono stati selezionati dodici postazioni, tra cui quattro obiettivi iraniani nelle vicinanze di Damasco, che sono stati completamente rasi al suolo, come conferma il portavoce israeliano, il colonnello Jonathan Conricus. Non è dato ...

Nuovi raid aerei israeliani in Siria dopo l'abbattimento di un F-16. Distrutto un drone iraniano : Il drone, entrato in Israele, è stato intercettato e colpito. Bombardati per ritorsione obiettivi iraniani in Siria. La contraerea Siriana ha quindi abbattuto un caccia israeliano. Netanyahu: "L'Iran ha violato la nostra sovranità. Continueremo a difenderci"