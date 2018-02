Siria | MSF | 13 strutture sanitarie bombardate nella Ghuta

swissinfo.ch

: Aumentano attacchi e bombardamenti nell’area di #GhoutaEst, in #Siria. Il bilancio è davvero pesante: dai primi dat… - MSF_ITALIA : Aumentano attacchi e bombardamenti nell’area di #GhoutaEst, in #Siria. Il bilancio è davvero pesante: dai primi dat… - MSF_ITALIA : #Siria, Ghouta orientale: enormi afflussi di feriti e negli ospedali mancano #farmaci salvavita - MSF_ITALIA : Nuovo attacco a struttura che supportiamo in #Siria. Sei morti e il servizio di #vaccinazione in frantumi. -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...