SIRIA | ERDOGAN BOMBARDA TRUPPE ASSAD AD AFRIN Preoccupazioni per le ripercussioni in

SIRIA - Erdogan bombarda truppe Assad ad Afrin/ Goutha - il bilancio delle vittime sale a 200 : Siria, Turchia bombarda le forze filo-Assad ad Afrin: ultime notizie, Erdogan attacca i convogli in aiuto dell'enclave curda. Le mosse e i timori internazionali per scontri Usa-Russia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:56:00 GMT)

SIRIA - Erdogan e Assad sull’orlo della guerra. La mappa delle alleanze : Gli sviluppi ad Afrin complicano ancora una volta i piani di Putin in Siria ed Israele è pronta ad approfittarne per mettere in difficoltà Damasco. Ieri un convoglio di milizie alleate del governo di Bashar al-Assad è arrivato nel capoluogo del cantone curdo, assediato da tre lati dall’esercito turco e dai ribelli arabi schierati con Ankara. La sit...

Telefonata tra Putin ed Erdogan : discussa la situazione in SIRIA - : Come osservato, i due presidenti hanno prestato particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione nel formato di Astana. "E' stata confermata la disponibilità a coordinare strettamente gli ...

Erdogan in Italia : tutti i punti di attrito tra Turchia e Ue dalla SIRIA ai diritti umani : Forte di tre argomenti convincenti - la spinosa questione sullo status di Gerusalemme, uno strategico accordo sui migranti che pare tenere, e solidi rapporti commerciali tra i due Paesi , con ...

ERDOGAN IN ITALIA/ E in SIRIA comincia la nuova guerra a pezzi (tra pulizia etnica e menzogne) : Ieri ERDOGAN è arrivato in ITALIA. Chi avrà il coraggio di contestare al sultano turco la pulizia etnica dei curdi ad Afrin? Il Medio oriente è di nuovo sul baratro. MARIO MAURO(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:08:00 GMT)CAOS Siria/ Usa contro Turchia, così Trump rema contro la pace, di P. RicciCAOS Siria/ "Dottrina Tillerson" e stato curdo, così gli Usa metto a rischio l'intesa di Astana, di P. Ricci

SIRIA - Putin e Erdogan soddisfatti per esito Congresso Sochi : ... ..., , sottolineando l'importanza dell'attuazione degli accordi raggiunti, che mirano al progresso effettivo della soluzione politica Siriana basata sulla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza ...