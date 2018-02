Silvio Berlusconi | ' Il nuovo ministro dell' Economia sarà Renato Brunetta'

Silvio Berlusconi e la foto di gruppo : 'Chi mi tocca il c...?' : Silvio Berlusconi incontenibile a Roma. Raffiche di battute durante la tappa elettorale nella Capitale, anche durante la foto di gruppo col presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

Silvio Berlusconi - paura per la sua salute : Marina ordina di cancellare i comizi a Napoli e Palermo : Si fanno sempre più basse le possibilità che Silvio Berlusconi possa tenere tutti i comizi in programma in Siclia, Campania e Puglia. Proprio le regioni in cui il centrodestra, e Forza Italia in ...

Silvio Berlusconi ai giovani di Forza Italia : "Per rimanere giovani vi do la marca delle mie supposte". E indica come votare : "Vi spiego come votare. Barrate il simbolo di Forza Italia e, se proprio a qualcuno Forza Italia sta sulle palle, ci fa una croce sopra e la cancella". Così Silvio Berlusconi ai giovani di Forza Italia che lo aspettavano in piazza San Lorenzo in Lucina saltando al grido: "Silvio, Silvio!".Poco dopo i saluti il leader di Forza Italia si è rivolto ai giovani con una battuta: "Vi dico la cura per essere giovani, vi do la marca delle ...

Alessandra Ghisleri su Silvio Berlusconi : 'Pagherà l'appello agli espulsi M5s - anche se forse era una battuta' : Silvio Berlusconi ha lanciato un appello ai grillini travolti da rimborsopoli, quelli che di fatto verranno espulsi dal M5s subito dopo il voto , poiché al seggio non ci vogliono rinunciare, . Il Cav, ...

Silvio Berlusconi : 'FI vi sta sulle palle? Il 4 marzo metteteci una croce sopra e cancellatela' : Una macchina da campagna elettorale, Silvio Berlusconi. Ma sempre con quel pizzico di senso dell'umorismo e capacità di sdrammatizzare che i candidati della sinistra non riusciranno a imparare nemmeno ...

MILAN - YONGHONG LI VS INCHIESTA GABANELLI/ Video - “ritorno Berlusconi per 300mln” : Silvio - “pura fantasia” : MILAN, YONGHONG Li replica all'INCHIESTA della GABANELLI sulla bancarotta e la cessione del Club: "mie risorse sono sane e regolari". Repubblica, "Berlusconi pronto a ricomprarsi il club"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Matteo Renzi disperato : 'Cosa faranno Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non appena andranno al governo' : I sondaggi ufficiali sono fermi a venerdì scorso, quelli non pubblicabili sono sul tavolo di Matteo Renzi , e non sono buoni. Per questo nella volata elettorale il segretario del Pd le prova tutte. E ...

Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come nuovo ministro dell'Economia. Dopo Meloni - Salvini e Cottarelli - il Cav ha già designato il suo governo : Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come prossimo ministro dell'Economia. Presentando il capogruppo di Forza Italia alla Camera al capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, il Cavaliere ha detto: "Adesso dobbiamo decidere con il nostro nuovo ministro dell'Economia".

Silvio Berlusconi - retroscena su Mattarella : 'Dirà no a Matteo Salvini ministro degli Interni' : Da Sergio Mattarella un no 'ad personam' contro Matteo Salvini . Il retroscena di Ugo Magri sulla Stampa la butta lì con leggerezza, ma la notizia sarebbe clamorosa. Se il centrodestra avrà la ...

Silvio Berlusconi : "Il nostro primo provvedimento al governo sarà lo young act" : "Il nostro primo provvedimento per i giovani sarà lo young act, dei provvedimenti per i giovani e poi l'aumento delle pensioni più basse e 1000 euro alle mamme dai 67 anni in poi. Prima dell'estate vogliamo poi approvare la flat tax". Lo ha detto Silvio Berlusconi al forum del Corriere della sera, enunciando il suo programma economico.

Matteo Renzi : "Silvio Berlusconi apre agli impresentabili" : Gli "esuli" del Movimento 5 stelle potranno entrare, se eletti, nel gruppo del Partito democratico? "Sta scherzando? Abbiamo un'idea della politica diversa". A dirlo è il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Circo Massimo su Radio Capital commentando l'apertura di Silvio Berlusconi ai grillini coinvolti nella vicenda dei mancati rimborsi."agli impresentabili del Movimento 5 stelle - aggiunge Renzi - Berlusconi ha fatto un'offerta che quelli ...

Silvio Berlusconi - chi è pronto a imbarcare nel centrodestra per il governo : Lo scenario di cui si parla tanto in questi giorni, ma anche più complesso da realizzare a da 'far passare' dagli elettori, è quello di un governo di larghe intese : le elezioni finiscono in ...

Silvio Berlusconi : 'Ho scelto chi farà il ministro della giustizia - ma non sarà Ghedini' : I vari tasselli del governo che sarà stanno andando a posto nella testa di Silvio Berlusconi. Prima il premier, poi il ministro della giustizia. Lui freme, ma sa che miglior cosa è aspettare ancora ...

Silvio Berlusconi - Friedman racconta la reazione furiosa dopo il tradimento di Renzi : 'Come una pugnalata' : La delusione di Silvio Berlusconi dopo il fallimento del patto del Nazareno stava per trasformarsi in rabbia feroce sul suo volto. A raccontarlo dopo qualche anno è il giornalista americano Alan ...