Short track | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Arianna Fontana a caccia del tris nei

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Due medaglie al collo e la voglia di mettere di mettersene anche una terza per completare una Olimpiade che è già da leggenda.si presenta domani per l’ultima volta sul ghiaccio coreano e lo farà a partire dai quarti di finale dei 1000m, con la possibilità di eguagliare (almeno come numero di podi) il bottino conquistato quattro anni fa a Sochi. In Russia la valtellinese vinse un argento e due bronzi, mentre aè riuscita finalmente a conquistare il tanto atteso primo oro olimpico della carriera e ha bissato il terzo posto con la staffetta. Va comunque ricordato che i 1000 metri rappresentano, però, l’unica distanza nella quale l’azzurra non è mai riuscita a salire sul podio in una manifestazione a Cinque Cerchi. La portabandiera azzurra ci proverà domani, in quella che potrebbe anche essere la sua ultima gara della carriera in ...