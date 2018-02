Serie A Genoa | in gruppo Laxalt e Hiljemark

Serie A Genoa - lavoro a parte per Veloso e Rossi : GENOVA - Ripresa dei lavori in casa Genoa . Il tecnico Ballardini ha fatto oggi svolgere una seduta carica di lavoro: fase di riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tecniche, partita a campo ...

Serie A Genoa - Ballardini elogia Perin : «Tra i migliori al mondo» : GENOVA - "Come abbiamo battuto l'Inter? Giocando da squadra. Con attenzione, generosità, qualità" . Così ha risposto Davide Ballardini , ospite di 'Radio anch'io sport', a proposito del successo di ...

Video Gol Genoa-Inter 2-0 - Highlights e Tabellino - 25° giornata di Serie A - 17/02/2018 : Risultato finale Genoa-Inter 2-0, Aut.Ranocchia, Pandev: Cronaca e Video Gol, 25°giornata Serie A 17 Febbraio 2018. Il Genoa di Ballardini è in ottima forma. Infatti, viene da due ottime vittorie, una in casa della Lazio, e l’altra in trasferta a Verona contro il Chievo. Quindi conferma il 3-5-1-1 con Bessa ed Hiljemark a centrocampo, mentre in avanti spazio a Galabinov al fianco di Pandev. Un’Inter in convalescenza che, ...

Serie A - Genoa-Inter 2-0 : autogol di Ranocchia e acuto di Pandev : GENOVA - Pesante ricaduta per l' Inter , che contro il Bologna era riuscita a ritrovare il successo dopo 2 sconfitte e 5 pareggi di fila nelle sette giornate precedenti , dal 9 dicembre ha raccolto ...

Serie A. Autogol di Ranocchia e zampata di Pandev - Inter affondata 2-0 dal Genoa a Marassi : Il macedone colpisce una traversa (con un cross) in apertura. A fine frazione il clamoroso infortunio del difensore, in compartecipazione con Skriniar. Nella ripresa il colpo del ko. I nerazzurri lasciano il terzo posto alla Roma