Serena Williams rivela | ' Sono quasi morta di parto'

Il dramma di Serena Williams dopo il parto : Ho rischiato di morire : A più di un anno dalla nascita della sua bambina, Serena Williams racconta i drammatici momenti vissuti subito dopo il parto.La campionessa di tennis si diverte a condivere con i propri fan di Instagram i momenti più intimi della sua nuova vita con la piccola Olympia, la bambina avuta nel settembre del 2017. A distanza di più di un anno, Serena Williams svela però quanto successo subito dopo aver dato alla luce la figlia.In una lettera inviata ...

La tennista Serena Williams si confessa in una lettera alla Cnn : "Dopo la nascita di mia figlia - ho rischiato di morire" : Serena Williams, ex numero 1 del tennis mondiale, si confessa in una lunga lettera pubblicata dalla CNN, raccontando di aver rischiato la vita dopo aver messo al mondo sua figlia Olympia nel settembre 2017.Dopo una gravidanza relativamente tranquilla ed un cesareo d'emergenza, la campionessa è stata colta da embolia polmonare e, nella settimana immediatamente successiva al parto, ha dovuto subire ben due interventi chirurgici: "A causa ...

Serena Williams tra le protagoniste degli Internazionali di Roma : Roma, 14 feb. , askanews, Serena Williams potrebbe essere una delle protagoniste dei prossimi Internazionali Bnl d'Italia di Roma, in programma dal 7 al 20 maggio. Secondo il suo coach Patrick ...

Serena Williams : '25 Slam? Non pongo limiti. Niente da dimostrare' : Chiaramente l'ex numero uno del mondo non è ancora al meglio a 5 mesi e 10 giorni dall'aver partorito Alexis Olympia, e potrebbe scendere in campo per il doppio decisivo. Molto dipenderà da come ...

Tennis - Serena Williams pronta per tornare dopo il parto! Giocherà USA-Olanda in Fed Cup : Serena Williams sta per tornare in campo. dopo aver partorito la piccola Alexis Olympia Junior lo scorso 1° settembre, l’ex numero 1 del Mondo aveva rinunciato a presentarsi agli Australian Open perché non ancora al top della forma. dopo poche settimane da quella rinuncia forzata, la statunitense è stata convocata dalla propria Nazionale per giocare il quarto di finale della Fed Cup: sfida all’Olanda prevista il 10-11 febbraio ad ...

Laureus Awards - Federer - Nadal - Serena Williams tra i candidati : ... Federer avrà come 'rivali' un suo collega-rivale come Rafael Nadal , anch'esso autore di una splendida annata, poi il ciclista Chris Froome, il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, ...

«Grazie Serena Williams per aver raccontato cosa provano le mamme» : «Non mi aspettavo che condividere la difficile storia della nascita di Olympia causasse tanto dibattito e spingesse tante persone che hanno avuto storie simile a parlarne. Continuate a raccontare queste storie. Aiuta noi e tutte le altre donne. Le nostre voci sono potere». Serena Williams lo scrive su Facebook accanto a un video con la sua bambina. https://twitter.com/SerenaWilliams/status/952914119157481472 La tennista non immaginava che ...

Tennis - Australian Open - la Schiavone ruggisce ancora : "Io come Serena Williams" : Schiavone: "Dopo New York deciderò se continuare" spirito - Folle divertimento, passione incredibile per lo sport, l'agonismo e l'allenamento sono la benzina di questa grande del Tennis che, la ...

Il marito di Serena Williams : «Bisogna garantire il congedo ai papà» : «Quello che abbiamo passato, le settimane e i mesi dopo il parto, mi hanno fatto diventare un fiero sostenitore del congedo parentale (non solo per i miei impiegati – uomini e donne – ma per tutti). Non riesco nemmeno a immaginare come affrontare tutto quello che accade a un neogenitore senza il sostegno, la sicurezza finanziaria e la flessibilità che abbiamo avuto noi». Alexis Ohanian è solo l’ultimo dei genitori famosi a sostenere che i ...

Il marito di Serena Williams : «Bisogna garantire il congedo per i papà» : «Quello che abbiamo passato, le settimane e i mesi dopo il parto, mi hanno fatto diventare un fiero sostenitore del congedo parentale (non solo per i miei impiegati – uomini e donne – ma per tutti). Non riesco nemmeno a immaginare come affrontare tutto quello che accade a un neogenitore senza il sostegno, la sicurezza finanziaria e la flessibilità che abbiamo avuto noi». Alexis Ohanian è solo l’ultimo dei genitori famosi a sostenere che i ...