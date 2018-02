Serena Autieri | doppia principessa del popolo Al Lyrick | Diana & Lady D

Serena Autieri protagonista di Diana & Lady D al teatro Lyrick di Assisi giovedì 22 febbraio : Il palco si fa luogo dell'anima e nostalgico dopo mondo grazie al disegno scenico del Premio Oscar Gianni Quaranta , Zeffirelli, Yvori, Ross, Corbiau, ; le luci di A J Weissbard , Bob Wilson, ...

“Ma come ti è venuto in mente?!”. Drastico cambio look per Serena Autieri. La giudice di Sanremo si mostra così - ma i fan inorridiscono : Non tutti si ricordano di Serena Autieri agli esordi. Era il 1998 e aveva appena 22 anni quando entro nel cast di Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito. Da quel momento la sua stella ha iniziato a brillare e da allora è diventata una delle cantanti e attrici più amate e seguite del nostro paese e anche lei parteciperà alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Farà parte della giuria al fianco di ...

Serena AUTIERI/ A teatro nei panni di Lady Diana (Che tempo che fa) : SERENA AUTIERI ospite a Che tempo che Fa: nel salotto televisivo di Fabio Fazio, racconterà l'esperienza a teatro nei panni di Lady Diana, di cui è protagonista(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Serena Autieri al Teatro dell'Unione con "La Sciantosa" : ... intendo riportare al pubblico quelle radici poetche e melodiche ottocentesche e quei profumi arabi, saraceni e americani che Napoli ha ruminato e restituito al mondo nella sua inconfondibile cifra. ...

'Diana & Lady D' - Serena Autieri è la 'principessa triste' sul palco del Lendi : Eppure la storia di Diana Spencer, per tutti Lady D, continua ad appassionare in tutto il mondo. Tanto che su di lei è stato realizzato uno spettacolo, il primo in assoluto, che vede protagonista ...