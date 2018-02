Sede Ema ad Amsterdam | Tajani chiede documentazione alla Commissione E l’agenzia vuole

Sede Ema ad Amsterdam - pubblicato documento top secret : via i due edifici provvisori. Sala ricorre a Corte dei Conti : Più passa il tempo più l’affaire Ema, con l’assegnazione per sorteggio ad Amsterdam della Sede dell’agenzia del farmaco europea, svela anomalie. Il Fattoquotidiano.it aveva scoperto che la città olandese aveva dato garanzie sulla Continuità operativa che non sarebbe stata mai in grado di onorare. Adesso, dopo il pressing del sindaco di Milano Beppe Sala, si scopre che due edifici offerti da Amsterdam come Sede transitoria sono ...

Sede Ema - Sala : ricorreremo alla Corte dei Conti europea : Roma, 20 feb. , askanews, Il Comune di Milano farà ricorso alla Corte dei Conti europea contro l'assegnazione ad Amsterdam della Sede dell'Agenzia europea del farmaco , Ema, . Lo ha annunciato il ...

Ema - ecco il documento che mostra l'inadempienza olandese sulla Sede : Ora Milano può tornare davvero in corsa per ospitare l'Agenzia del farmaco. Un documento mostra l'inadempienza di Amsterdam che aveva vinto il ballottaggio solo al sorteggio. Il sindaco Sala ha ...

Ema - Tajani : "Europarlamento non prende ordini - per cambio Sede serve nostro ok" : Per cambiare la sede dell'Ema serve l'ok degli eurodeputati, che non prendono 'ordini' da nessuno, sottolinea il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a margine di un convegno in onore di ...

Sede Ema ad Amsterdam - il sindaco di Milano Sala chiede di essere ascoltato al Parlamento europeo : Una vera e propria offensiva. Si muovono Regione Lombardia e le principali istituzioni economiche e culturali milanesi nella partita per la revoca dell’assegnazione dell’Ema ad Amsterdam, mentre il comune di Milano presenterà domani una richiesta di accesso agli atti. A quanto apprende l’Adnkronos a breve ci sarà un intervento della Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Milano, di Confcommercio, di Assolombarda e del sistema ...

Una delegazione Ue ad Amsterdam per vedere la Sede Ema : Un punto a favore del ricorso per fare tornare la sede dell’Ema a Milano. Una delegazione di parlamentari europei andrà ad Amsterdam per verificare le condizioni della sede provvisoria dell’Agenzia europea del farmaco, ritenuta da molti inadeguata, e anche per valutare lo stato di avanzamento della sede definitiva.La decisione è arrivata questa mattina dalla conferenza dei presidenti dei gruppi dell’Europarlamento ...

Ema : Corte Ue - il Comune Milano chiede la sospensione dell’assegnazione della Sede : Il Comune di Milano ha presentato al Tribunale Ue una richiesta di procedimento sommario nell’ambito della causa intentata contro la decisione di assegnare la sede dell’Ema ad Amsterdam. Lo fa sapere la Corte di Giustizia dell’Unione europea, confermando quanto anticipato all’AdnKronos il 31 gennaio da Francesco Sciaudone dello studio legale Grimaldi, uno dei legali che hanno curato il ricorso per il Comune del capoluogo ...

Ema - il Comune di Milano chiede la sospensione «urgente» per l'assegnazione Sede ad Amsterdam : Il Comune di Milano ha presentato alla Corte di giustizia dell'Unione europea la richiesta per sospendere il trasferimento della sede dell'Ema, l'Agenzia del farmaco, da Londra ad Amsterdam . È stato ...

Sede Ema ad Amsterdam - membri del Parlamento europeo in missione per verifiche : Il caso Amsterdam – con il governo olandese che a luglio prometteva e dava garanzie non mantenute all’Europa sulla continuità dell’operatività dell’agenzia del farmaco – non si ferma ai ricorsi dell’Italia. La Commissione Envi (Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) del Parlamento europeo effettuerà una missione di ricognizione (Fact finding mission) ad Amsterdam, per verificare le condizioni della ...

