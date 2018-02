“Se Roberto Baggio muore cacciando - festeggio”/ Paolo Mocavero choc : il Divin codino lo trascina in tribunale : “Se Roberto Baggio muore cacciando, festeggio”: Paolo Mocavero choc. Il Divin codino lo trascina in tribunale e fa guerra agli animalisti. Le ultime notizie sulla battaglia legale(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 19:02:00 GMT)

Scrive “Buddista con il fucile e ignorante” su un blog : Roberto Baggio lo porta in tribunale : Scrive “Buddista con il fucile e ignorante” su un blog: Roberto Baggio lo porta in tribunale L’ex campione ha denunciato per diffamazione un ambientalista, che sul suo blog aveva scritto “probabilmente visto il suo livello culturale, non conosce il significato delle parole”. Continua a leggere L'articolo Scrive “Buddista con il fucile e ignorante” su un blog: Roberto Baggio lo porta in tribunale sembra ...

"Buddista che va a caccia" - Roberto Baggio in tribunale : querela contro gli animalisti : Il Divin Codino in un'aula di tribunale: Roberto Baggio si è presentato lunedì mattina al Palazzo di Giustizia di

Roberto Baggio porta in tribunale gruppo animalisti per diffamazione - : ll dibattimento contro il leader di "100% animalisti", Paolo Mocavero, si è aperto il 19 febbraio al tribunale di Padova. Il giudice ha disposto il rinvio al prossimo 18 giugno per la mancata notifica ...

Roberto Baggio porta in tribunale gruppo animalisti per diffamazione : Roberto Baggio porta in tribunale gruppo animalisti per diffamazione ll dibattimento contro il leader di "100% animalisti", Paolo Mocavero, si è aperto il 19 febbraio al tribunale di Padova. Il giudice ha disposto il rinvio al prossimo 18 giugno per la mancata notifica all'imputato del decreto di ...

“Buddista con il fucile e ignorante” : Roberto Baggio lo porta in tribunale : “Buddista con il fucile e ignorante”: Roberto Baggio lo porta in tribunale L’ex calciatore ha denunciato per diffamazione Paolo Mocavero, che sul suo blog aveva scritto “probabilmente visto il suo livello culturale, non conosce il significato delle parole”. Continua a leggere L'articolo “Buddista con il fucile e ignorante”: Roberto Baggio lo porta in tribunale sembra essere il primo su NewsGo.

Roberto Baggio cita per diffamazione l’associazione “100% Animalisti” : Roberto Baggio ha citato diffamazione l’associazione “100% Animalisti” che lo ha attaccato per via della sua passione di cacciatore. Ieri si è aperta a Padova, ma è stata subito rinviata a giugno, l’udienza del processo intentato dal “divin codino” nei confronti del leader dell’associazione protezionistica, Paolo Mocavero. Baggio si è presentato in Tribunale a Padova per difendere le sue ragioni, ma il giudice ...

Calcio - il 'Divin' compleanno : Roberto Baggio compie 51 anni : Vice-campione del mondo con la nazionale italiana nel 1994 , Mondiale Usa, , ha cominciato a giocare tra i professionisti nel Vicenza , 1982, , per poi vestire le maglie di Fiorentina, Juventus, ...