Sci | Goggia | oro olimpico in discesa 

Sci alpino - tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi : Sofia Goggia ci regala l’oro - nel mito come Tomba e Compagnoni : Grazie al trionfo di Sofia Goggia nella discesa libera di PyeongChang, l’Italia ha conquistato la trentaduesima medaglia della sua storia nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali: 15 ori, 9 argenti e 8 bronzi che ci collocano al quinto posto nel medagliere di tutti i tempi. L’Italia ha vinto almeno una volta in 8 specialità delle dieci attualmente in programma: soltanto nel SuperG maschile e nella combinata femminile non siamo mai ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Il palmares di Sofia Goggia : tutti le vittorie - i podi e le medaglie : Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sci alpino italiano laureandosi Campionessa Olimpica di discesa libera a PyeongChang 2018. La 25enne ha firmato un’autentica impresa e ha regalato all’Italia un oro memorabile, un trionfo che non ha precedenti nella nostra storia in questa specialità. La bergamasca si presentava nel ristretto lotto delle favorite e non ha deluso, è stata semplicemente perfetta sulle nevi sudcoreane e ha ...

Sci alpino - Sofia Goggia nella leggenda! Primo oro in discesa alle Olimpiadi per l’Italia! Torniamo a vincere dopo 16 anni : Sofia Goggia ha riscritto la storia dello sci alpino italiano. La bergamasca si è laureata Campionessa Olimpica di discesa, a PyeongChang 2018 ha trionfato in maniera autoritaria dimostrando di essere la più forte di tutte: una gara letteralmente perfetta, una prova encomiabile e da urlo che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Si tratta di una vera e propria impresa confezionata dall’azzurra che è davvero entrata nella ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OROOOOOO! SOFIA GOGGIA IN TRIONFO! Battute Mowinckel e Vonn! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di SOFIA GOGGIA, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia vuole la medaglia! Lanciata la sfida a Lindsey Vonn : Ore 3.00 italiane. L’appuntamento è fissato. Cresce l’attesa per la discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara che l’Italia aspetta con grande trepidazione, perchè fin dall’inizio della spedizione olimpica è stata segnata come una di quelle che poteva regalare una medaglia. Un traguardo che è chiamata a raggiungere Sofia Goggia, annunciata come una delle grandi protagoniste azzurre di questi Giochi Olimpici ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia si gioca gli assi in discesa. Serve la migliore Sofia Goggia : L’Italia dello sci alpino è pronta per giocarsi gli assi a PyeongChang 2018. Insieme allo slalom gigante, che ha portato la medaglia di bronzo con Federica Brignone, le due gare di velocità erano ben evidenziate nel programma olimpico della squadra azzurra. Archiviato il superG non resta che la discesa, la gara regina. Tanto sarà affidato a Sofia Goggia, una delle favorite principale insieme a Lindsey Vonn. L’americana è apparsa in ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medagliere e italiani : Sci - Fanchini 3° - Goggia 11°

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho provato solo i primi due intermedi”. Nadia Fanchini : “Pista facile - non si può sbagliare” : Ultimo giorno di prove per quanto riguarda la discesa libera femminile, che domani assegnerà le medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Miglior tempo per l’austriaca Ramona Siebenhofer che ha superato la svizzera Michelle Gisin e l’azzurra Nadia Fanchini. Bene anche le altre azzurre con Delago e Schnarf nella top-10 e Sofia Goggia subito fuori. “Pista bella e semplice e non banale, prima di salti e dossi. La neve ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino - le dichiarazioni di Goggia e compagne dopo la prova di discesa femminile : ... grazie al quale ha preceduto un'ottima Sofia Goggia, apparsa sempre più a proprio agio sulla pista in cui si impose l'anno passato in Coppa del mondo. Terza Lindsey Vonn a 35 centesimi, altra ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Sofia Goggia : “Il superG mi ha dato ottime sensazioni. Darò il massimo in discesa!”. Le dichiarazioni delle azzurre : Sofia Goggia ha terminato al secondo posto la seconda prova di discesa. Una prestazione convincente da parte dell’azzurra, una delle favorite per la gara di mercoledì, in cui la bergamasca proverà a dimenticare l’errore che le ha negato la medaglia in superG. Proprio da quella gara è ripartita Sofia, commentando la prova di oggi. “Il superGigante è andato come è andato, ma ho trovato un’autenticità nella mia sciata che è ...