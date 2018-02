Sci alpino | Olimpiadi PyeongChang 2018 – Il palmares di Sofia Goggia | tutti le vittorie

Sci alpino - Sofia Goggia nella leggenda! Primo oro in discesa alle Olimpiadi per l’Italia! Torniamo a vincere dopo 16 anni : Sofia Goggia ha riscritto la storia dello sci alpino italiano. La bergamasca si è laureata Campionessa Olimpica di discesa, a PyeongChang 2018 ha trionfato in maniera autoritaria dimostrando di essere la più forte di tutte: una gara letteralmente perfetta, una prova encomiabile e da urlo che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Si tratta di una vera e propria impresa confezionata dall’azzurra che è davvero entrata nella ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OROOOOOO! SOFIA GOGGIA IN TRIONFO! Battute Mowinckel e Vonn! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di SOFIA GOGGIA, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia viaggia verso l’oro! Battute Mowinckel e Vonn : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia viaggia verso l’oro! Battuta Vonn - Gut fuori : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia al comando davanti a Vonn! Si sogna in grande : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia - tutto o niente. Sfida all’americana Lindsey Vonn. E’ l’ora della verità : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia vuole la medaglia! Lanciata la sfida a Lindsey Vonn : Ore 3.00 italiane. L’appuntamento è fissato. Cresce l’attesa per la discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara che l’Italia aspetta con grande trepidazione, perchè fin dall’inizio della spedizione olimpica è stata segnata come una di quelle che poteva regalare una medaglia. Un traguardo che è chiamata a raggiungere Sofia Goggia, annunciata come una delle grandi protagoniste azzurre di questi Giochi Olimpici ...

Sci alpino - Discesa femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Raidue ed Eurosport e in streaming su Rai Play ed Eurosport Player , servizio disponibile anche per i clienti di Tim Vision . OA Sport vi proporrà la DIRETTA ...

Sci alpino - Discesa femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Domani mercoledì 21 febbraio sarà tempo della Discesa femminile a PyeongChang 2018, la gara regina dello sci alpino. Sarà grande spettacolo all’insegna della velocità allo Jeongseon Alpine Centre. Sarà soprattutto caccia a Lindsey Vonn, grande favorita: l’americana ha perso una medaglia certa in superG per via di un errore nel finale e nelle prove si è dimostrata velocissima. La sua prima avversaria sarà Sofia Goggia, che su questa ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia si gioca gli assi in discesa. Serve la migliore Sofia Goggia : L’Italia dello sci alpino è pronta per giocarsi gli assi a PyeongChang 2018. Insieme allo slalom gigante, che ha portato la medaglia di bronzo con Federica Brignone, le due gare di velocità erano ben evidenziate nel programma olimpico della squadra azzurra. Archiviato il superG non resta che la discesa, la gara regina. Tanto sarà affidato a Sofia Goggia, una delle favorite principale insieme a Lindsey Vonn. L’americana è apparsa in ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 21 febbraio e le italiane al via in discesa. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Lo sci alpino femminile a PyeongChang 2018 vivrà domani una delle gare più attese, la discesa. Adrenalina pura e cuore in gola allo Jeongseon Alpine Centre. Dopo le emozioni del superG ci si attende grande spettacolo anche in questa occasione. La favorita d’obbligo è Lindsey Vonn: l’americana si è dimostrata particolarmente in palla nelle prove, dando l’impressione di trovarsi a suo agio sul percorso, decisa a riscattarsi dopo ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stefano Gross inforca e si procura uno stiramento. Recupero lampo per lo slalom? : Non arrivano buone notizie per lo sci alpino italiano alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Stefano Gross ha inforcato durante un allenamento, riportando uno stiramento al gluteo e all’adduttore. Sarà dunque corsa contro il tempo per tentare un Recupero lampo in vista dello slalom di giovedì, come ha dichiarato l’altoatesino alla Fisi: “La pista sembra molto impegnativa, ci sarà da valutare un po’ la neve, che qui è ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le quattro italiane per la discesa. Nicole Delago vince il ballottaggio con Johanna Schnarf : Domani (ore 11.00 in Corea del Sud, le 3.00 di notte in italia) si svolgerà la discesa libera femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le azzurre in gara saranno Sofia Goggia, Nadia Fanchini, Federica Brignone e Nicol Delago. La 21enne altoatesina ha vinto il ballottaggio con Johanna Schnarf nel corso della terza ed ultima prova cronometrata, precedendola di appena 3 centesimi. La promettente velocista di Selva Val ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho provato solo i primi due intermedi”. Nadia Fanchini : “Pista facile - non si può sbagliare” : Ultimo giorno di prove per quanto riguarda la discesa libera femminile, che domani assegnerà le medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Miglior tempo per l’austriaca Ramona Siebenhofer che ha superato la svizzera Michelle Gisin e l’azzurra Nadia Fanchini. Bene anche le altre azzurre con Delago e Schnarf nella top-10 e Sofia Goggia subito fuori. “Pista bella e semplice e non banale, prima di salti e dossi. La neve ...