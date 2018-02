Save the Children | un bambino su 6 vive in zone di guerra

L'allarme di Save the Children : "Un bambino su 6 nel mondo vive in zone di guerra" : Uccisioni, mutilazioni, reclutamento forzati nei gruppi e nelle forze armate, violenze sessuali, rapimenti, attacchi a scuola e ospedali. A tutto questo sono esposti più di 357 milioni di bambini - 1 su 6 al mondo ...

Save the Children : un bambino su 6 vive oggi in zone di guerra : Roma, 21 feb. , askanews, Un bambino su sei al mondo, più di 357 milioni di minori, vive oggi in zone colpite dai conflitti. Si tratta di un numero cresciuto di oltre il 75% rispetto all'inizio degli anni '90, quando i minori in tali contesti ...

Save the Children : più del 50% dei bimbi tra 6 e 10 anni usa Internet - : L'indagine "Che genere di tecnologie", promossa alla vigilia del Safer Internet Day, afferma che sempre più minori utilizzano il web, che lo fanno più quelli del Nord rispetto ai coetanei del Sud e ...

Indagine Save the children : più della metà dei bambini tra i 6 e i 10 anni in Italia usa abitualmente la Rete. L'accesso a Internet è sempre più precoce : Oltre la metà dei bambini e bambine Italiani tra i 6 e i 10 anni usa abitualmente la Rete, lo fanno più al Nord che al Sud; le ragazze lo sanno fare meglio dei coetanei maschi e corrono più rischi, mentre sono poche quelle che poi sfruttano le loro competenze per iscriversi a Facoltà scientifiche. È quanto emerge dall'Indagine "Che genere di tecnologie" promossa da Save the children alla vigilia del Safer ...

Migranti : nasce a Catania nuovo centro 'CivicoZero' di Save the Children : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Verrà inaugurato oggi, alle ore 10, in via Gorizia 32 a Catania un nuovo centro CivicoZero di Save the Children, dedicato ai minori stranieri non accompagnati, tra i gruppi di bambini e adolescenti maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale, sfruttamento o

In un Afghanistan senza controllo - Save the Children diventa bersaglio Isis Video : A 4 giorni dall'attacco talebano all'Hotel Intercontinental [Video] a Kabul, un nuovo attentato terroristico colpisce la citta' orientale dell'Afghanistan: è la sede britannica #Save the Children ad essere nel mirino dei terroristi, stavolta però non sono i #taliban ma l'l'#Isis ad impegnare in un conflitto di più di 10 ore le forze speciali di Kabul. Save the Children colpita L'attentato risale alle 9 ora locale di ieri [Video], quando, quasi ...

Che cosa fa Save the Children in Afghanistan : Vaccinazione contro la polio, in Afghanistan (Fonte: Getty) Due vittime e 12 persone ferite in un attacco alla sede di Save the Children a Jalalabad, città dell’Afghanistan orientale, avvenuto alle 9 locali (l’alba in Italia). Un kamikaze a bordo di una vettura si è fatto esplodere all’entrata dell’edificio dell’Ong, poi è entrato un commando di terroristi che ha cominciato a sparare. Aggiornamento ...

Attacco a Save the Children : sei morti : 'Che ci facciamo ancora lì?'. La domanda non è retorica. L'intervento afgano dura dal 2001 e l'Italia c'è dentro dal 2002. Eppure, nonostante i 900 miliardi investiti da Stati Uniti e alleati, ...

L'Isis colpisce sede di Save the Children in Afghanistan. Ong sempre più nel mirino - testimoni scomodi di una guerra persa (di U. De ... : In Afghanistan, nello Yemen, in Siria, in ogni area calda del mondo: Save the Children, MSF, Emergency... "Le Ong - dice ad HP Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children ...

