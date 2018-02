Sarri fa mea culpa | “Napoli-Lipsia? Giocata da cialtroni” | poi svela le condizioni di

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Il 3-1 del San Paolo ha compromesso il passaggio del turno del Napoli in Europa League. I partenopei nell’andata dei sedecisimi hanno ‘regalato’ il match ale nella gara di ritorno, in programma domani in Germania, sarà difficile rimontare. Il tecnico dei campani, Maurizio, intanto, in conferenza stampa ha fatto mea: “Ho detto ai miei che all’andata abbiamo giocato da cialtroni. Colpa mia per il 70%, il restante 10 diviso tra club, staff e giocatori. Tutto l’ambiente ha sbagliato approccio e quindi dovremo andare in campo per prendersi una rivincita e sperando in qualche episodio che ci riapra il discorso qualificazione. Percentuali? Sono tutte in favore del, ma non deve interessarci se non vinciamo la partita”. Sulledi Mertens: “Ha avuto una leggerissima distorsione stamattina, fino ...