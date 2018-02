Rudy Guede | la Cassazione dice no alla revisione del processo per l’omicidio di Meredith

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Laha detto nodelper, condannato in via definitiva a 16 anni perin concorso e la violenza sessuale sulla studentessa ingleseKercher, uccisa nel 2007 a Perugia. La quinta Sezione penale ha rigettato il ricorso della difesa dell’ivoriano contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che il 10 gennaio 2017 aveva dichiarato inammissibile la richiesta di. Secondo la difesa c’è un “contrasto tra giudicati”, tra la sentenza ae quella nei confronti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, assolti in via definitiva dnel 2015. “Prendo atto della decisione, sono comunque sereno perperché ha avviato un percorso importante di superamento del fatto, pur nel rispetto della povera ragazza”,l’avvocato Tommaso Pietrocarlo che ha assistito l’avvocato assieme ...