Roma | una notte da lupi contro lo Shakhtar | si giocherà a -11

Roma - il paradosso per Di Francesco : nella gara più importante - costretto ad una mossa a sorpresa : Problemi per Florenzi e guai per la Roma. Il calciatore oggi non si è presentato in conferenza stampa a causa di un problema intestinale che non gli ha permesso di allenarsi. “Speriamo di averlo disponibile – ha svelato in conferenza stampa Di Francesco – ma adesso non è pronto. Vedremo domani, dipende da come starà stanotte”. Qualora dovesse mancare il terzino destro giallorosso, si aprirebbe uno scenario davvero ...

Roma - esplosione in palazzo a Monteverde : scoppio causato da una fuga di gas : Un'esplosione si è verificata alle 12 circa all'interno di una palazzina in viale dei Quattro Venti, al civico 57, nel quartiere Romano di Monteverde Nuovo. Vigili del fuoco e ambulanze del 118 sono ...

Nadia Rinaldi Vs EVa Henger/ L'attrice Romana sbotta sul canna gate : "c'è una produzione che è responsabile" : Eva Henger e Nadia Rinaldi, dopo l'Isola dei Famosi il caso "canna gate" continua ma la loro amicizia non è a rischio: "Ci conosciamo da 22 anni, capisco che per lei è doloroso"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:23:00 GMT)

Roma - ecco chi è Michael Surzhyn : il baby giornalista che ha fatto una domanda a Di Francesco : Dieci anni, tifoso dello Shakhtar e da grande vuole fare il giornalista, ma forse già lo fa: è questo l'identikit del bambino che oggi in conferenza stampa ho posto una domanda a Eusebio Di Francesco. ...

Roma. Palumbo : non vorremmo una ‘Ponte Milvio 2’ a Balduina : Roma – Palumbo: non vogliamo che cittadini vengano trattati come situazione Ponte Milvio Roma – Marco Palumbo è intervenuto a Roma. E’ accaduto durante la... L'articolo Roma. Palumbo: non vorremmo una ‘Ponte Milvio 2’ a Balduina su Roma Daily News.

Shakhtar-Roma - De Rossi : 'La nostra non è una stagione sbiadita. Pressioni? Nessuna in particolare' : L'adrenalina sale, il countdown è quasi terminato, l'andata degli ottavi di finale di Champions League è ormai alle porte per la Roma, che mercoledì sera affronta lo Shakhtar Donetsk. Un confronto ...

Virginia Raggi archiviata dal Tribunale di Roma per la nomina di Romeo : "Infondatezza della notizia di reato. Con queste parole il Tribunale di Roma ha cancellato più di un anno di schizzi di fango, ricostruzioni fantasiose e insulti perché avevo nominato Salvatore Romeo a capo della mia segreteria politica". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi postando su Facebook la decisione del Tribunale di Roma - sezione giudice per le indagini preliminari - in cui si "dispone l'archiviazione del ...

Domenica Live - il clamoroso fuori onda di Nadia Rinaldi. Incalzata da Eva Henger sull’ormai famoso “canna-gate” - l’attrice Romana si fa sfuggire una frase a microfoni aperti : delirio sui social : Ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, Nadia Rinaldi, reduce dall’Isola dei Famosi, traccia un bilancio della sua esperienza e dice la sua sull’ormai famosa ”canna-gate”. In studio anche Eva Henger, che ha voluto confrontarsi proprio con Nadia sulla vicenda di Francesco Monte. Secondo la soubrette ungherese, l’attrice romana avrebbe visto tutto. Ma la Rinaldi ha negato con forza, spiegando le sue ...

Martin Scorsese sarà tra gli autori e produttori di "The Caesars" una serie Netflix sull’Impero Romano : La notizia è di quelle che fanno tremare i polsi: Martin Scorsese sarà tra gli autori e produttori di una serie sulla costruzione dell'Impero romano. Il progetto, che non ha ancora un network di riferimento, si chiamerà TheCaesars e seguirà l'epopea di Giulio Cesare e di altri grandi leader della Roma antica. Gli episodi saranno girati nel 2019 in Italia. La messa in onda è prevista nel 2020. Al fianco di ...