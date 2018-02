Roma | sfiduciata presidente III Municipio

Roma - sfiduciata la minisindaca di Montesacro con il voto di 4 dissidenti. M5s perde il secondo Municipio : Il M5s perde un’altra ex circoscrizione Roma na. Ed è già la seconda, da giugno 2016, dopo le dimissioni di Paolo Pace alla Garbatella. Il consiglio del Municipio III Montesacro ha infatti votato questa sera la mozione di sfiducia (13 favorevoli, 12 contrari) presentata lo scorso 1 febbraio nei confronti della presidente Roberta Capoccioni. Non senza momenti di tensione, al termine di una seduta fiume. Una “caduta” che non farà certo piacere a ...

Roma - minisindaca virtualmente sfiduciata : ci sono le firme. M5s temporeggia per arrivare al post elezioni : Roberta Capoccioni, minisindaca del III Municipio di Roma, è virtualmente sfiduciata. È arrivata nel pomeriggio, infatti, la tredicesima firma alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. Decisiva la sottoscrizione di Cristiano Bonelli, ex presidente eletto con la Lista Marchini, che si era preso alcuni giorni di tempo per riflettere. Dopo le dimissioni di Paolo Pace al VII Municipio Garbatella, quello di Montesacro è in ordine di ...