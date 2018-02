Roma e Lazio in Champions League | Inter e Milan devono lottare per l’Europa League

Ultime notizie – I titoli del Tg Roma e Lazio : I titoli E IL TG Lazio DI OGGI/ VIDEO (DIRE). Ecco i titoli del Tg Lazio dell’edizione di oggi “A MORTE LE GUARDIE’ E SVASTICA SU... L'articolo Ultime notizie – I titoli del Tg Roma e Lazio su Roma Daily News.

Roma : disagi a circolazione veicolare su Flaminia. Camion si è ribaltato : Roma – Camion si ribalta sulla Flaminia. Traffico rallentato verso Castelnuovo di Porto Roma – Traffico rallentato sul tratto stradale della statale Flaminia, all’altezza di... L'articolo Roma: disagi a circolazione veicolare su Flaminia. Camion si è ribaltato su Roma Daily News.

Regionali Lazio - Pirozzi : «Più poteri a Roma - via la politica dalle Asl» : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della Regione Lazio per la lista civica dello Scarpone. Che campagna elettorale è stata fino a ora? «Tutto è offuscato...

Napoli nuovamente al comando - la Juve mata il Toro. Rinascita Milan : Roma - Inter e Lazio nel mirino : Napoli nuovamente al comando, la Juve mata il Toro. Rinascita Milan: Roma, Inter e Lazio nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli nuovamente AL comando- Dopo i successi di ieri di Roma, Chievo e Genoa, il 25°turno di Serie A conferma il primato del Napoli sulla Juventus. I bianconeri archiviano la pratica Torino con un gol decisivo di Alex Sandro. ...

Lazio - Inzaghi : 'Champions? In corsa noi - Roma - Inter e Milan' : Intervistato da Premium Sport, il match winner Ciro Immobile esprime tutta la propria gioia per essere tornato al gol , e sono 22, che gli valgono il primato nella classifica dei cannonieri, : ' ...

Ultime notizie Tg Roma e Lazio del 19/02/2018 : "Quanto abbiamo fatto qui non è solo il recupero di aree fatiscenti sostituite ora da campi sportivi- ha spiegato Raggi- ma soprattutto un progetto innovativo che crea un polo per lo sport, aperto ...

Roma - cinque microbirrifici del Lazio trionfano al Beer Attraction di Rimini : Sono state anche le produzioni di cinque microbirrifici artigianali del Lazio a trionfare a trionfare sul palco di Beer Attraction, alla Fiera di Rimini, Portano a casa una medaglia d'oro il ...

Smog Roma : domani limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti : domani, lunedì 19 febbraio, blocco della circolazione a Roma per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguarderà dalle ore 7.30 alle ore 20.30 ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina euro 2. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dal Sindaco si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a ...

Roma - tar del Lazio : 'Ricorsi in calo del 14% ma i tempi si allungano' : Evidente flessione nel numero dei ricorsi, organico aumentato , ma è ancora presto per vedere i vantaggi, , essenziale è migliorare il rapporto tempo-processo per quella che è stata definita 'una ...

LIVE Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA : le formazioni ufficiali! Biancocelesti all’attacco in Romania per sognare gli ottavi di finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Steaua Bucarest-Lazio, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. I Biancocelesti, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, hanno intenzione di riscattare il momento difficile e di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione sin dalla gara d’andata in Romania, all’Arena Nationala. Simone Inzaghi si affida al turnover per dare spazio a ...

