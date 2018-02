Roma dai due volti in Champions League | prima domina poi ‘lascia’ il campo | vince lo

Tg RomaDailyNews del 20/02/18 : https://youtu.be/N2wQcNw8XVo TRIBUNALE DI ROMA ARCHIVIA RAGGI PER NOMINA DI ROMEO Il Tribunale di Roma ha accolto l’archiviazione nei confronti del sindaco, Virginia Raggi, per la... L'articolo Tg RomaDailyNews del 20/02/18 su Roma Daily News.

Dai biologi ai bagnini : Zoomarine di Roma apre le selezioni per 291 assunzioni : 'Una imponente ricerca di varie professionalità che andranno a completare lo staff che si conferma motore importante per l'economia del Lazio e del litorale Romano', spiegano da Zoomarine.

Dai biologi ai bagnini : Zoomarine di Roma apre le selezioni per 291 assunzioni : 'Ben 291 assunzioni in arrivo per la stagione 2018. Zoomarine, il più grande Parco marino italiano situato alle porte di Roma, lancia una importante campagna di reclutamento in occasione della nuova ...

Roma - dai ladri ai vandali di bici : Gobee dice addio all'Italia : Sono state gettate nel Tevere, danneggiate senza ragione, abbandonate per strada o rubate. Alla fine su 185 biciclette con cui a dicembre era iniziato il servizio di bike sharing libero, ne sono state ...

Roma - aghi di siringa nei sedili dei bus Cotral per pungere i viaggiatori. Il responsabile pizzicato dai carabinieri : Denunciato dai carabinieri un operatore sanitario di 58 anni, che lavora in un ospedale della Capitale, con l’accusa di lesioni personali aggravate. L’uomo è considerato responsabile di aver infilato aghi di siringa nei sedili di alcuni autobus Cotral. Le indagini dei carabinieri della stazione di Subiaco sono partite a dicembre, in seguito a rinvenimenti di aghi nelle sedute di pullman che effettuano la tratta Roma Ponte ...

Di Francesco e le ‘scottanti’ verità : dai conti (in rosso) della Roma al ruolo di Totti in società : Il giorno dopo la vittoria ottenuta con il Benevento, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai 1’ toccando diversi argomenti a cominciare dalla situazione finanziaria del club giallorosso: “Se ci si aspettava qualche punto in più benissimo, a volte siamo stati poco concreti. Ma l’ho sempre detto, partiamo dietro per organico a Juve e Napoli. Rimettendo apposto le questioni societarie ...

Roma - rubò scatolone pieno di scarpe sportive : riconosciuto dai video : E' stato riconosciuto come il ladro che, lo scorso 30 gennaio, approfittando delle operazioni di scarico merci, prelevò furtivamente una grossa scatola, contenente numerose paia di scarpe, da un noto ...

Dato per morto dai familiari ma imprenditore condannato per bancarotta faceva affari in Romania : Lo cercavano dal 2011 quando la procura di Modena aveva emesso un provvedimento di arresto perché doveva scontare 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di carcere. È la pena che gli era stata inflitta per i reati di bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita. I familiari dell’imprenditore di Rosarno Pasqualino Ariganello lo avevano Dato per morto. O almeno così avevano detto ai carabinieri che lo dovevano arrestare su ...

Roma - 'Cara Cinecittà' : dai depositi spuntano centinaia di lettere di italiani che tra gli anni '60 e '80 sognavano di fare cinema : 'Gentili funzionari degli studi di Cinecittà, vi scrive un bambino di 13 anni. A me piace molto recitare , ho anche fatto la parte di Cristoforo Colombo nella recita della scuola di quinta elementare, ...

5 alternative alle classiche città Romantiche per trascorrere un San Valentino lontano dai cliché : I turisti potranno infatti ammirare la miroir-d'eau, la più grande piscina riflettente del mondo in cui si rispecchia il Palais-de-la-Bourse, a pprofittare della tradizione vinicola della città ...

5 alternative alle classiche città Romantiche per trascorrere un San Valentino lontano dai cliché : San Valentino è ormai alle porte e per chi è a corto di idee su cosa regalare alla propria metà, l'idea di un viaggio insieme è sempre un'ottima alternativa al classico mazzo di fiori e cioccolatini o la cena a lume di candela. L'Independent ha stilato una classifica delle mete "alternative" in cui trascorrere un San Valentino lontano dai cliché. Ecco le cinque mete consigliate:1- Non Parigi ma BordeauxAnche se ...

Roma - Raggi presenta "il treno dell'arte" decorato dai bambini : Roma, , askanews, - Non più confusi tag di writers abusivi, ma 60 disegni dei bambini di 60 classi Romane selezionate su 651 partecipanti. Sono le 'opere prime' che adorneranno entrambi i lati di sei ...

Roma : denuciato un 49enne perché rubava monete dai parcometri : Roma: ruba monete dai parcometri, denunciato un 49enne Roma- Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori hanno notato un uomo armeggiare su... L'articolo Roma: denuciato un 49enne perché rubava monete dai parcometri su Roma Daily News.

“Fast and Furious” alla Romana. Ladri d’auto inseguiti e arrestati dai carabinieri : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno scoperto una banda di Ladri – ricettatori composta da 4 romani di età compresa tra 28 e 45 anni, due dei quali incensurati, che avevano la loro base logistica in un garage di Cinecittà. La scorsa notte, i militari, nel corso dei quotidiani servizi di […] L'articolo “Fast and Furious” alla romana. Ladri d’auto inseguiti e arrestati dai ...