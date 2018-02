Roma battuta di misura | 2-1 per lo Shakhtar

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : trionfa Catania - Roma battuta. Cosenza è terza : La Coppa Italia di Pallanuoto femminile torna a Catania dopo cinque cinque anni: le etnee hanno battuto per 12-6 in finale Roma, in una gara mai in discussione, con la Coppa che aveva preso la strada della Sicilia già dopo il primo quarto, concluso sul 4-0, in virtù della doppietta di Garibotti e delle marcature di Bianconi e Aiello. Le capitoline non riescono più a rientrare in partita: a metà gara lo score recita 6-1, poi un sussulto ...