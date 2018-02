Rogo alla Sacra di San Michele | per la procura è stata colpa di un operaio

Morto il 13enne intossicato nel Rogo del palazzo di Milano. L'ultima telefonata alla madre : "È tutto nero - non respiro" : È Morto il ragazzo di 13 anni che ieri era rimasto gravemente intossicato durante l'incendio di un appartamento in via Cogne 20, a Milano. Alle 10.04 i medici dell'ospedale Sacco hanno dichiarato il decesso.Il ragazzino - di origini marocchine - era l'unico in condizioni gravissime dei condomini soccorsi durante il rogo scoppiato al decimo piano della palazzina. Sono ancora in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo. Il ...

Torino - Rogo alla Sacra di San Michele : Un corto circuito l’ipotesi principale degli inquirenti. Nella struttura, dove Eco ambientò il best seller, erano in corso lavori di ristrutturazione

Rogo alla FG Riciclaggi : chiuse le scuole di Carcare : 'Causa incendio alla FG Riciclaggi di Bragno, oggi (8 gennaio) le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Carcare resteranno chiuse' . Lo comunica in una nota il sindaco Franco Bologna. Redazione ...

Pavia - Rogo nel capannone di rifiuti : allarme nube tossica «100 evacuati» Foto|Video : Il rogo è divampato in una struttura industriale in disuso a Corteolona e Genzone. Appello dei sindaci: «Restate in casa». Già partite le indagini. La denuncia: «Da mesi viavai di camion che scaricano materiali». Famiglie evacuate dalle case limitrofe

