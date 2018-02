Rio | Fognini show | perde la racchetta ma vince il punto Vinci fuori a Budapest

Torneo di Rio. Fognini perde la racchetta - ma poi realizza il punto : 'È stato incredibile' : Un punto incredibile, anzi un vero gioco di prestigio quello di Fabio Fognini, che nel match inaugurale del Torneo di Rio contro il brasiliano Bellucci, sul set-point della seconda frazione ha ...

Tennis - Fognini avanti a Rio con un gioco di prestigio : Fognini perde la racchetta, poi vince il set Fabio Fognini ha superato il primo turno al torneo di Rio , Bra, montepremi di 1.461.560 dollari in corso, terra rossa, . Nella notte, il 30enne di Arma di ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : vittoria in rimonta per Fabio Fognini contro Thomaz Bellucci. L’azzurro conquista gli ottavi di finale : vittoria sofferta per Fabio Fognini nel match del primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro ha vinto in rimonta contro il padrone di casa, wild card, Thomaz Bellucci (n.123 del mondo) con il punteggio di 6-7 7-5 6-2 in 2 ore e 52 minuti al termine di un confronto estremamente lottato che, alla fine, ha sorriso al giocatore italiano. Con questo risultato, il ligure accede agli ottavi di finale dove se la vedrà contro ...

Barazzutti : "Fognini straordinaRio" : Grande soddisfazione da parte di Corrado Barazzutti, capitano dell'ItalDavis, dopo il punto decisivo sul Giappone firmato Fognini e che porta gli azzurri ai quarti di Davis. 'Abbiamo vinto un incontro ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : tRionfa al quinto set Fognini - primo punto per gli azzurri. Tra poco in campo Seppi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

OraRio diretta streaming tennis Australian Open con Fognini-Berdych del 22 gennaio : live su PC e smartphone : Come vedere in diretta streaming l'Australian Open di tennis con Fognini-Berdych impegnati negli ottavi di finale? Qual è l'Orario in cui i due sfidanti si daranno del filo da torcere sul terreno di gioco? Dopo la non eccelsa figura di questa mattina del connazionale Seppi, ecco che tutte le nostre speranze per il prosieguo del prestigioso torneo si riversano sul non sempre gestibile Fabio. Come assistere al match in TV ma pure su PC e ...

Australian Open 2018 : Fabio Fognini-Tomas Berdych - ottavi di finale (22 gennaio). OraRio d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Fabio Fognini è pronto per tornare in campo agli Australian Open 2018: il ligure scenderà sul cemento di Melbourne nella giornata di lunedì 22 gennaio per affrontare Thomas Berdych negli ottavi di finale del primo Slam della stagione. L’azzurro va a caccia di una storica qualificazione ai quarti di finale, sulla sua strada si troverà l’arcigno giocatore ceco, un avversario battibile ma in grado di creare diversi grattacapi al nativo ...

Australian Open 2018 / Diretta : Fognini agli ottavi! Federer e Djokovic in campo. Streaming video e tv - oraRio : Diretta Australian Open 2018: info Streaming video e tv, nel terzo turno del torneo dello Slam Fabio Fognini batte Julien Benneteau, in campo anche Roger Federer e Novak Djokovic(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:06:00 GMT)

Australian Open 2018 - chi affronterà Fabio Fognini agli ottavi di finale? La data e l’oraRio della sfida : Grande Fabio Fognini negli Australian Open 2018! L’azzurro si qualifica per gli ottavi di finale dello Slam Australiano superando in cinque set il francese Julien Benneteau (3-6 6-2- 6-1 4-6 6-3) centrando un risultato estremamente prestigioso per lui e tutto il tennis italiano visto che avremo a questo punto del torneo anche Andreas Seppi che sfiderà Kyle Edmund. Un match di grande qualità quello del ligure che, pur con qualche passaggio ...

Australian Open 2018 - Fabio Fognini-Julien Benneteau : data - programma - oraRio d’inizio - tv del terzo turno. Quando gioca l’azzurro? : Sabato 20 gennaio Fabio Fognini tornerà in campo agli Australian Open per affrontare Julien Benneteau al terzo turno. Il ligure partirà con i favori del pronostico contro il francese che al turno precedente ha eliminato David Goffin. L’azzurro ha una ghiotta occasione per accedere agli ottavi di finale dove incontrerebbe il vincente della super sfida tra Berdych e Del Potro, con vista poi su un possibile quarto di finale contro Roger ...

Australian Open 2018/ Diretta Fognini Benneteau - Federer Gasquet streaming video e tv - oraRio (tennis) : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, nel terzo turno del torneo dello Slam Fabio Fognini affronta Julien Benneteau, in campo anche Roger Federer e Novak Djokovic(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:30:00 GMT)

... quando gioca Fabio Fognini contro Benneteau il 20 gennaio? OraRio d'inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il ... : La Diretta tv sarà affidata ai canali Eurosport HD ed Eurosport 2 HD , mentre in streaming ci sarà la possibilità di assistere al match su Eurosport Player . OA Sport seguirà tutta la giornata ...

Australian Open 2018 : quando gioca Fabio Fognini il 20 gennaio? OraRio d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Agli Australian Open 2018 è il giorno di Fabio Fognini. L’azzurro sarà impegnato nel match di terzo turno contro il francese Julien Benneteau. È un’occasione importante per il giocatore ligure: nella proiezione del tabellone doveva trovarsi di fronte la testa di serie numero 7, il belga David Goffin, eliminato però nel turno precedente dal transalpino. Benneteau è un giocatore ostico da affrontare, coriaceo, bravo ad imbrigliare il ...

Australian Open 2018/ Diretta Fognini Donskoy - Giorgi Barty streaming video e tv - oraRio (tennis) : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite del giorno. Fabio Fognini, Camila Giorgi e Lorenzo Sonego sono i tre italiani che giocheranno nella notte(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:30:00 GMT)