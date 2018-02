Ricerca | Roche premia 8 scienziati italiani under 40 | 7 sono donne

meteoweb.eu

: Viva le donne. E non è uno scherzo, perché la ricerca scientifica italiana ha un forte impatto femminile. Il Premio… - silvioderossi : Viva le donne. E non è uno scherzo, perché la ricerca scientifica italiana ha un forte impatto femminile. Il Premio… - franzrusso : Il progresso passa anche dalla Ricerca scientifica e i 120 anni di storia di Roche in Italia lo dimostrano. Il Prem… - LucaTalotta : Maurizio di Cicco, presidente e AD di @Roche: '120 anni al fianco degli italiani, fondamentale capire il valore deg… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) La più giovane ha 30 anni, ma tutti ne hanno comunque meno di 40. C’è il ‘cervello in fuga‘ non dall’Italia ma verso il Belpaese, e chi invece dopo una parentesi all’estero ha scelto un centro tricolore per coltivare il suo sogno scientifico. Strade della vita diverse, stessa missione: esplorare le nuove frontiere della medicina personalizzata.loro gli 8 giovanivincitori, per il 2017, dei premi ‘per la‘. Un riconoscimento che il colosso basilese dal 2016 dedica ai talenti40 della scienza nazionale e che in questa edizione si tinge marcatamente di rosa: 7 degli 8tori vincenti. Un elogio al ‘pink power’ dei laboratori che si è celebrato oggi a Monza nel quartier generale italiano di, dovestati ufficialmente consegnati i premi estate anticipate le novità che ...