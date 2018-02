ilfattoquotidiano

: Reazione a catena, al posto di Amadeus arriva Marco Liorni? - Cascavel47 : Reazione a catena, al posto di Amadeus arriva Marco Liorni? - FabianaTT_ : Reazione a Catena: ecco il conduttore che sostituirà Amadeus nel quiz estivo di Rai 1. - OrianaLannister : Reazione a Catena: ecco il conduttore che sostituirà Amadeus nel quiz estivo di Rai 1. -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018)cambia (ancora) conduttore. Il fortunato quiz del preserale estivo di RaiUno dovrà dire addio ad, che per quattro stagioni è stato con maestria il padrone di casa. Amedeo Sebastiani è ormai un volto dell’access della prima rete di Stato e tanti sono i programmi condotti da lui nell’ultima stagione (dal Capodanno a Stasera tutto è possibile), quindi era prevedibile la sua sostituzione per non eccedere con le ore in video. Secondo alcune indiscrezioni alla guida del gioco di parole dovevare uno fra Massimiliano Ossini, Sergio Assisi e Paola Minaccioni. Nomi, però, che non hanno convinto del tutto la dirigenza sin dal primo momento. Così la scelta sarebbe ricaduta su. Lo scrive il sito specializzato TvZoom. Romano, classe 1965, definito “il bello della tv”.si è sempre diviso tra informazione e intrattenimento, pur non avendo ...