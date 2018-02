Rapina in gioielleria al centro commerciale | pene ridotte in appello

Tentata Rapina in una gioielleria ticinese - arrestati quattro stranieri : ... un 37enne e un 39enne croati , un 38enne cittadino bosniaco e un 41enne cittadino serbo , è legata al metodo, già utilizzato in gioiellerie di tutto il mondo, della cosiddetta ' Pink Panthers ', ...

Tragica Rapina in una gioielleria nel Napoletano - l'audio choc di una parente della vittima : Circola in Rete un messaggio audio che racconta la rapina sfociata nel sangue sabato scorso a Frattamaggiore, dove un gioielliere armato ha ucciso un rapinatore. A registrare il messaggio...

Rapina in gioielleria nel Napoletano - presi tre componenti della banda : Rapina in gioielleria nel Napoletano, presi tre componenti della banda Fermati due dei tre autori materiali e un'altra persona che aveva fatto da "palo" nel colpo, durante il quale il negoziante di Frattamaggiore ha ucciso uno dei Rapinatori Parole chiave: ...

Rapina in gioielleria a Frattamaggiore - arrestati tre membri della banda : Il titolare del negozio ha reagito e ucciso uno dei malviventi. Un quinto era stato fermato mentre fuggiva da un poliziotto fuori servizio

Napoli - Rapina in gioielleria con bandito ucciso : arrestati 3 componenti della banda : Il provvedimento dopo che due dei fermati hanno reso confessione al pm nel corso dell'interrogatorio avvenuto questa notte - Tre persone, rispettivametne di 27, 29 e 41 anni, sono state arrestate per ...

Rapina a gioielleria a Frattamaggiore - titolare spara e uccide malvivente : ecco i dettagli : Emergono i dettagli della Rapina finita in tragedia a Frattamaggiore , nel Napoletano, dove un gioielliere ha sparato uccidendo uno dei malviventi. Uno dei criminali facenti parte della banda, ...

Napoli - Rapina in gioielleria nel centro di Frattamaggiore : il titolare spara e uccide un malvivente : Hanno tentato la spaccata nel centro di Frattamaggiore, nel Napoletano, in quel momento affollato di gente per lo shopping del sabato. Ma il titolare ha reagito sparando diversi colpi di pistola che hanno colpito a morte uno dei malviventi. I quattro sono arrivati in sella a due motorini e mascherati da Hulk, secondo quanto riporta Il Mattino, attorno alle 19.30. Ma il titolare della gioielleria Corcione di corso Durante ha estratto una pistola ...

Rapina in una gioielleria - sparatoria tra la folla del sabato nel Napoletano : ucciso Rapinatore mascherato da Hulk : FRATTAMAGGIORE - Finisce in tragedia la tentata Rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una...

Arrestati Rapinatori gioielleria Milano - il colpo a marzo 2017 : finita in arresto una banda composta da sei persone che, lo scorso marzo 2017, secondo gli Inquirenti avrebbe rapinato una gioielleria in una zona periferica di Milano, nel quartiere Forlanini " ...

Milano - Rapina in gioielleria : 6 arresti : Si tratta di una banda di persone esperte, con precedenti penali che ha pianificato il colpo, svaligiando, nel marzo scorso, una gioielleria con armi in pugno, spaccando le vetrine e portando via ...