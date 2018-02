Quando comincerà il Grande Fratello NIP? La data

Blastingnews

: me ne sono resa conto solo oggi, quando il mio amico è partito per una destinazione lontanissima; chissà se lo vedr… - sybiIknight : me ne sono resa conto solo oggi, quando il mio amico è partito per una destinazione lontanissima; chissà se lo vedr… - pirulinamatta1 : La stagione delle piogge comincerà quando pubblicheranno la foto sulle giostre perché piangerò per 73 mesi filati #clario - mckillbill : @fabbricainter Quando all'Inter si comincerà a 'fare calcio' come si deve e produrre risultati sportivi decenti, al… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Torniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana, il. E' di poche ore fa, infatti, la notizia che la versione classica del padre di tutti i reality vedrà la luce molto presto nel palinsesto di Mediaset. Ma vediamo più precisamente. IlEra noto ormai da qualche tempo che, dopo il grandissimo successo ottenuto dalla versione vip del, Mediaset aveva intenzione di riportare in televisione anche la versione classica dello show. In effetti, dopo il boom di ascolti avuto dall'ultima edizione del Gf vip vinta da Daniele Bossari, era più che prevedibile che la rete ammiraglia di Canale Cinque, decidesse di provare a rispolverare anche l'edizione più antica del reality. In effetti, il format originale delprevedeva che in casa venissero rinchiusi ...