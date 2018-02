PyeongChang | la Corea del Nord chiude l' Olimpiade senza medaglie

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia e Gran Bretagna in semifinale con la Corea : Svezia e Gran Bretagna si uniscono alla Corea del Sud nelle semifinali del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà una tra Giappone e USA: le asiatiche hanno un successo di vantaggio sugli USA quando manca una giornata al termine del round robin. La Corea del Sud si conferma al comando della classifica dopo aver asfaltato OAR per 11-2, la partita si è conclusa addirittura al ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : anche la Corea del Sud andava squalificata? L’Italia avrebbe vinto l’oro in staffetta… : E’ successo di tutto nella finale della staffetta femminile di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha vinto la medaglia d’argento dopo le squalifiche di Cina e Canda, mentre la Corea del Sud si è aggiudicata l’oro (bronzo all’Olanda, vincitrice della Finale B). La sensazione, tuttavia, è che anche le asiatiche potessero meritare una penalizzazione. Riguardando attentamente le immagini ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - quanta fatica nei salti! Il feeling col trampolino coreano non è mai sbocciato : Non sono le Olimpiadi di Alessandro Pittin. La controprestazione nel salto dal trampolino HS140 conferma una sensazione che già da tempo ormai si avvertiva in casa Italia. Pittin non è mai riuscito a trovare il feeling giusto col trampolino di PyeongChang e il risultato odierno è la prova delle difficoltà in cui l’azzurro si è imbattuto sin dalla prima prova nel salto. Dopo il flop dal trampolino normale, più congeniale alle sue ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : duello Olanda-Corea del Sud nel team pursuit maschile - l’Italia si gioca la quinta piazza : Nella giornata di domani la Gangneung Oval tornerà nuovamente protagonista nelle gare riservate allo Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno le finali del team pursuit maschile e femminile a caratterizzare l’esibizione sul ghiaccio sudcoreano e l’Olanda va a caccia di nuovi successi. Concentrandoci sulla gara maschile sono quattro le nazioni che prenderanno parte alla corsa all’oro: l’Olanda, per ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : STAFFETTA D’ARGENTO! Meravigliosa Italia - le azzurre seconde dietro la Corea del Sud : Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei. Questo è il meraviglioso quartetto che ha regalato la medaglia d’argento all’Italia nella STAFFETTA femminile alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Un capolavoro delle azzurre, che si sono arrese solamente alla Corea del Sud in una finale semplicemente pazzesca e con un incredibile epilogo anche per quanto riguarda la medaglia di bronzo vinta poi ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Corea del Sud prima semifinalista - lotta per gli altri posti : La Corea del Sud è la prima semifinalista del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le padrone di casa hanno sconfitto gli USA per 9-6 e hanno così staccato il biglietto con due giornate di anticipo. La partita si è decisa nel quinto end quando Kim e compagne hanno realizzato quattro punti portandosi avanti 6-3, poi i conti si sono chiusi nel nono quando la Corea del Sud ha realizzato altri due punti. Gran ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Sjinkie Knegt lancia la sua sfida ai sudcoreani nei 500 metri. Confortola ci riprova : Domani la Gangneung Ice Arena tornerà ad essere protagonista nei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Sarà tempo di alta velocità lungo l’anello di ghiaccio dello Short track. In programma vi saranno, infatti, le batterie dei 500 metri maschili e la sfida sarà decisamente interessante. I padroni di casa vorranno monopolizzare la scena avendo in squadra un terzetto da far tremare i polsi del calibro di Hwang Dae-heon, Lim Hyo-jun ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia perde con la Corea del Sud - addio semifinali : L’Italia deve dire addio al sogno delle semifinali nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri perdono contro la Corea del Sud per 8-6, incappano nella quarta sconfitta consecutiva e ormai le prime quattro posizioni in classifica sono impossibili da raggiungere quando mancano soltanto due incontri al termine del round-robin. Il nostro quartetto, anche oggi, ha lottato strenuamente ed è rimasto ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 19 febbraio : Cappellini-Lanotte in lotta per il bronzo dopo il programma corto! L’Italia cede alla Corea nel curling : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata Coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 6-8. Azzurri piegati in volata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto contro i padroni di casa: serve assolutamente una vittoria per continuare a rimanere in corsa per l’accesso alle semifinali. Gli Azzurri hanno perso le ultime tre partite e devono prontamente reagire: il successo per sperare di lottare per ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 3-5. Serve la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto contro i padroni di casa: Serve assolutamente una vittoria per continuare a rimanere in corsa per l’accesso alle semifinali. Gli azzurri hanno perso le ultime tre partite e devono prontamente reagire: il successo per sperare di lottare per ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 0-3. Gli azzurri vanno già sotto nel primo end! Serve la rimonta! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto contro i padroni di casa: Serve assolutamente una vittoria per continuare a rimanere in corsa per l’accesso alle semifinali. Gli azzurri hanno perso le ultime tre partite e devono prontamente reagire: il successo per sperare di lottare per ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud. Azzurri - una vittoria per tornare in corsa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto contro i padroni di casa: serve assolutamente una vittoria per continuare a rimanere in corsa per l’accesso alle semifinali. Gli Azzurri hanno perso le ultime tre partite e devono prontamente reagire: il successo per sperare di lottare per ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : cade l’imbattibilità della Svezia! La Corea del Sud vince e si porta in testa : Termina l’imbattibilità della Svezia nel torneo femminile di Curling a PyeongChang 2018. Nel big match dell’ottava sessione, le scandinave sono state battute dalla Corea del Sud per 7-6 al termine di un incontro molto equilibrato. Le asiatiche hanno scavato il solco progressivamente, fino ad arrivare sul 7-3 all’ottavo end. La Svezia ha provato la rimonta: nel nono end ha segnato due punti, mentre nel decimo ne ha realizzato ...