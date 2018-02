PyeongChang | Carolina Kostner sesta dopo il corto di danza

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Carolina Kostner sesta dopo il corto : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner sesta dopo il corto. Record del mondo per Alina Zagitova : Carolina Kostner è sesta dopo il programma corto nel Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’altoatesina ha ottenuto un punteggio complessivo di 73,15, frutto di 35,06 per la componente tecnica e 38,09 per quella artistica. Un risultato distante dal primato personale che aveva conseguito agli Europei di Mosca nello scorso mese di gennaio, quando arrivò a 78.30. La 31enne si è esibita sulle note di “Ne me ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia e Federico Pellegrino - leoni azzurri senza paura. Carolina Kostner - deliziaci! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! L’Italia si stringe con la sua Musa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - la leggenda immortale che ferma il tempo. La sfida generazionale per la medaglia : A 31 anni vuole riscrivere la storia, vuole diventare la seconda over 30 capace di vincere una medaglia olimpica nel Pattinaggio artistico, contro ogni logica fisica e biologica: il tempo si è fermato, l’età è solo un numero, una mera cifra da non prendere in considerazione. Carolina Kostner è la veterana per eccellenza, un mostro di longevità, un cigno capace di emozionare da più di un decennio, un monumento indiscutibile della divina ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : 5 motivi per cui Carolina Kostner può puntare al podio : Ci siamo. La gara più attesa per i colori azzurri per quanto concerne la disciplina del Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici di PyeongChang è finalmente arrivata. Nella primissima mattina italiana, alle ore 6:14, Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per il programma corto del singolo femminile, cercando di costruire mattone dopo mattone l’ennesimo miracolo sportivo, ovvero la seconda medaglia di bronzo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Carolina Kostner - Divina Grazia per infuocare il ghiaccio : una Musa a caccia di medaglie : Una fata pronta per spiccare il volo ancora una volta, per scintillare sulle sue ali magiche, per incantare una platea intera, per scaldare il cuore di tutti gli appassionati e regalare un sogno. Una Musa Danzante chiamata a interpretare meravigliosamente la propria coreografia, a strabiliare con la sua artisticità e con la sua classe innata, a regalare perle di bellezza epica come sempre ha fatto in una carriera pirotecnica e irripetibile. La ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tocca a Carolina Kostner! Orario d’inizio e come vedere in tv e in replica lo short program : Questa notte (mercoledì 21 febbraio) Carolina Kostner incanterà sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 31enne è pronta per regalare nuove grandi emozioni a tutti gli appassionati, il sogno è quello di tornare sul podio a cinque cerchi dopo quattro anni dal pronto conquistato a Sochi. La rincorsa incomincia dal programma corto, uno dei punti di forza dell’altoatesina che si contraddistingue come sempre sotto il ...

